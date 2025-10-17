Британский принц Эндрю откажется от всех титулов под давлением Карла III

Принц Великобритании Эндрю под давлением своего брата, короля Карла III отказался от титула герцога Йоркского. Причиной стали его связи со скандально известным миллиардером и финансистом Джеффри Эпштейном.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Mail News", британский монарх также рассматривает возможность исключения принца Эндрю из Ордена Подвязки. Основанный Эдуардом III в 1348 году, он является высшим рыцарским орденом Соединенного Королевства. Принц высоко ценит эту честь, и ее лишение стало бы для него серьезным ударом.

- Монарх может лишать этой чести членов ордена, хотя, как известно, Карл предпочел бы, чтобы его брат добровольно отказался от титула. Эндрю может "приостановить действие своих титулов", но остаться принцем, поскольку является сыном Елизаветы II, - передает таблоид Daily Mail.

Эпштейна обвиняли в торговле людьми с целью их сексуализированной эксплуатации. Он покончил с собой в тюремной камере в Нью-Йорке в 2019 году.

Принц Эндрю среди прочего приглашал Джеффри Эпштейна в Объединенную великую ложу Англии на королевских скачках в Аскоте, где была королева Елизавета II.