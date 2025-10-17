Усовершенствовать уровень цифрового образования на родном языке – требование времени

Автор: Азер Ахмедбейли

Недавно появилась хорошая новость: Министерство науки и образования Азербайджана запускает проект по созданию цифровых учебников на основе новых и усовершенствованных бумажных версий.

Если проект начнет полноценно и качественно действовать, то цифровые учебники позволят ученикам получать доступ к материалам в любое время и в любом месте, если есть устройство и подключение к интернету. Кроме этого, обновление в бумажных учебниках - это дорогой и медленный процесс. В цифровом формате можно будет быстрее вносить коррективы и добавлять новые данные, что позволит образовательным программам быстрее реагировать на изменения в науке и технологиях. Еще один немаловажный фактор: меньше бумажных учебников - меньше веса в рюкзаке школьника, меньше затрат на бумагу и печать.

Проект может стать хорошей возможностью для Азербайджана ускорить модернизацию школьного образования, повысить качество обучения и цифровую грамотность школьников.

В этой связи хотелось бы поговорить об еще одной важной для нашей системы образования проблеме. Она напрямую касается большинства учащихся, а точнее, тех, кто получает знания на родном языке.

Представим двух восьмиклассников. Один учится в русском секторе школы, другой - в азербайджанском. Оба готовят проект по астрономии. Первый открывает YouTube и набирает, например, "созвездие Близнецов" или "волосы Вероники". Он сразу получит десятки видеороликов: миф о происхождении созвездия, его место на небе, астрономические особенности и даже культурные отсылки к живописи и поэзии, но, главное, всё это с визуализацией, видеорядом и доступным объяснением.

Второй школьник вводит тот же запрос по-азербайджански и... может прочесть гороскоп "Близнецов" на неделю. Он не найдет ни видеоматериалов, ни анимации, ни живого и познавательного рассказа на родном языке - разве что короткую заметку в Википедии.

Это и есть та разница, которую невозможно не заметить, если смотреть на это глазами школьника. Она невидима в официальных документах, но совершенно очевидна в повседневной жизни.

Сегодня знание всё чаще передаётся не только через учебники, но и через видео, анимацию и другие интерактивные форматы, и если на одном языке этих материалов сотни, а на другом единицы, это создает неосознанное ощущение неравенства. Статус языка здесь ни при чем, речь идет о доступности знаний в современной и удобной форме, и в этой плоскости азербайджанский язык пока ещё не занял своё заслуженное место.

Важно подчеркнуть: базовое образование на азербайджанском языке существует, развивается и охватывает все ключевые дисциплины. Физика, химия, алгебра, биология десятилетиями преподаются на родном языке, и миллионы школьников проходят через эту систему. Однако в век цифровых технологий к этим знаниям добавляется новое измерение - самостоятельный поиск, видеоряд, визуализация, интерактивность.

Примеры такого подхода есть как у нас, так и в соседних странах. В Азербайджане с 2017 года волонтёры переводят и адаптируют различные курсы, т.е. производят так называемую локализацию готового контента. Что это значит? Готовые уроки с подробными объяснениями переводятся с английского языка, озвучиваются и подстраиваются под местную программу, чтобы школьник мог смотреть тот же самый урок математики или физики, но уже на родном языке и в привычных терминах.

Серьёзный потенциал есть и у "Виртуальной школы" Министерства образования, где зарегистрировано более 1,4 миллиона учеников. Эта платформа уже охватывает всю страну, но в основном сводится к записи чтения учебника. Если дополнить её короткими научно-популярными роликами, анимацией и онлайн-экспериментами, она может стать мощным фундаментом цифрового обучения.

Технологии тоже помогают. Уже есть сервисы синтеза речи (TTS, Text-to-Speech) и системы машинного перевода (MT Machine Translation), которые автоматически озвучивают тексты на азербайджанском языке и ускоряют адаптацию материалов. Всё это позволяет быстрее готовить учебные тексты и превращать их в видео с озвучкой и субтитрами, делая контент доступным для школьников.

Похожие процессы идут и в соседних странах. В Грузии с 2015 года организация "Educare Georgia" переводит и озвучивает учебные курсы по математике, физике, химии, биологии и программированию. Помимо этого, команда проводит обучающие сессии в сельских школах и создаёт клубы по программированию вместе с министерством образования и технологическими компаниями. В Казахстане с 2011 года работает интерактивная платформа BilimLand, которая за короткое время стала одной из крупнейших цифровых экосистем в СНГ. В период пандемии (2020 г.) более 160 учителей записали тысячи познавательных видеороликов, которые транслировались на национальных телеканалах.

Появляются и локальные стартапы. Например, мобильные приложения вроде LinGo Play предлагают тысячи слов и выражений на азербайджанском языке, включая термины из науки и искусства. Такие проекты формируют вокруг школьников цифровую языковую среду и помогают родному языку становиться естественной частью образования.

Все эти инициативы важны, но пока они остаются точечными и не охватывают всего спектра школьных предметов. Khan Academy даёт хорошие примеры, но в основном по математике и естественным наукам, "Виртуальная школа" в основном транслирует уроки, а не визуальные объяснения с видеорядом, приложения помогают со словами и терминологией, но не заменяют полноценного образовательного контента. В результате у школьников всё ещё нет ощущения, что на азербайджанском языке можно найти быстрый и полный ответ на любой вопрос, так же как это возможно, например, на английском или русском языках. Именно поэтому проблема актуальна: важно сформировать целую экосистему цифрового образования на родном языке.

Примеры Азербайджана, Грузии и Казахстана подтверждают: создание современного образовательного контента на национальных языках не требует огромных ресурсов, особенно учитывая современные ИКТ-возможности. Достаточно объединить усилия учителей, волонтёров и разработчиков, чтобы в течение короткого времени сформировать сообщество авторов, создающих наглядные видеоматериалы и живые объяснения.

Азербайджанский язык уже доказал свою силу в литературе, искусстве, журналистике, и теперь перед ним стоит очередная задача - занять достойное место в цифровом образовании наших детей и внуков.