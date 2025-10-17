https://news.day.az/world/1788757.html Тайфун "Халонг" опустошил Западную Аляску - ВИДЕО Остатки тайфуна "Халонг"опустошили Западную Аляску, разрушили дома и вынудили ряд жителей региона, в том числе таких поселков, как Кипнак, Бетел и Ном, покинуть свои дома. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
