Тайфун "Халонг" опустошил Западную Аляску

Остатки тайфуна "Халонг"опустошили Западную Аляску, разрушили дома и вынудили ряд жителей региона, в том числе таких поселков, как Кипнак, Бетел и Ном, покинуть свои дома.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.