В трёх селах Агдамского района завершено переселение жителей. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджана по Агдамскому, Физулинскому и Ходжавендскому районам Эмин Гусейнов, выступая на III Национальном градостроительном форуме Азербайджана в Ханкенди.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджана по Агдамскому, Физулинскому и Ходжавендскому районам Эмин Гусейнов, выступая на III Национальном градостроительном форуме Азербайджана в Ханкенди.
По его словам, в села Агдама вернулись около 4 тысяч человек.
"В настоящее время численность экономически активного населения в районе составляет 2200 человек, а уровень безработицы - ниже 8 процентов. В следующем месяце в Агдам планируется переселить 900 семей", сказал он.
