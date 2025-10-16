Китайский внедорожник впервые пересек вброд реку Янцзы

Jetour Zongheng G700 от концерна Chery стал первым в истории внедорожником, который успешно пересек реку Янцзы шириной 1,5 км вброд.

Как передает Day.Az, об этом сообщает CarNewsChina.

Старт необычного "заезда" был дан с паромного терминала Хэйша Чжоу в городе Уху, где находится штаб-квартира Chery. Автомобиль преодолел расстояние длиной 1480 м за 22 минуты. Скорость течения составляла 5-10 км/ч. Отмечается, что на протяжении всего пути внедорожник сохранял устойчивое положение на воде, двигаясь со скоростью около 7 км/ч, прежде чем достиг паромного терминала Наньлун.

Особенностью Zongheng G700 является водонепроницаемый кузов, благодаря которому внедорожник может достаточно долго преодолевать водные преграды глубиной до 970 мм. Он оснащен силовой установкой из двухлитрового ДВС и двух электромоторов, которая суммарно развивает 761 л.с. (795 Нм), позволяя ускоряться с места до "сотни" за 4,6 секунды и проезжая до 1400 км без остановки.

Старт продаж Zongheng G700 в Китае запланирован на 19 октября. Цена варьируется от 349,9 тыс. до 429,9 тыс. юаней.