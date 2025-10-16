Грузия передала ноту протеста ОБСЕ

Грузии передал ноту протеста секретариату ОБСЕ и странам - членам организации за посещение главой МИД Финляндии, действующим председателем ОБСЕ Элиной Валтонен 14 октября митинга в Тбилиси. Об этом говорится в заявлении грузинского внешнеполитического ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"МИД Грузии выражает озабоченность в связи с визитом главы МИД Финляндии, действующего председателя ОБСЕ Элины Валтонен, передав ноту протеста секретариату ОБСЕ и странам-участницам. Внешнеполитическое ведомство в ноте, направленной секретариату ОБСЕ, отмечает, что, помимо программы официального визита, в Грузии министр Элина Валтонен присоединилась к антиправительственному митингу, который проводила на улице малая группа людей, и сделала заявление, которое является попыткой ввести в заблуждение международное сообщество относительно ситуации в Грузии", - говорится в заявлении.

Как отмечается в ноте протеста, небольшая группа людей свободно, но незаконно перекрывала главный проспект Тбилиси. "Сделанное министром Валтонен публичное заявление, которое не отражает реальность, представляет умышленную попытку ввести международное сообщество в заблуждение о существующей в Грузии ситуации. Это действие противоречит духу сотрудничества в рамках ОБСЕ и может расцениваться как злоупотребление мандатом председателя, что вредит доверию и ожидаемому нейтралитету", - подчеркивает МИД.