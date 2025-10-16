Скончался актер сериала «Великолепный век»

Известный турецкий актер Ариф Эркин Гюзельбейоглу, исполнивший роль Пири Мехмета Паши в сериале "Великолепный век", скончался в возрасте 91 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Haberturk со ссылкой на сына артиста.

Причина смерти не уточняется.

Гюзельбейоглу начал карьеру в театре в 15 лет, снялся во множестве фильмов и сериалов, а также более тридцати лет работал архитектором в мэрии Стамбула.

Похороны актера пройдут в субботу в Стамбуле.