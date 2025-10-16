https://news.day.az/showbiz/1788682.html Скончался актер сериала «Великолепный век» Известный турецкий актер Ариф Эркин Гюзельбейоглу, исполнивший роль Пири Мехмета Паши в сериале "Великолепный век", скончался в возрасте 91 года. Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Haberturk со ссылкой на сына артиста. Причина смерти не уточняется.
