Microsoft планирует масштабную переработку Windows

Корпорация Microsoft приступила к глубокой переработке операционной системы Windows, намереваясь трансформировать ее в платформу, управляемую посредством голосовых команд и искусственного интеллекта (ИИ).

Как передает Day.Az, исполнительный вице-президент компании Юсуф Мехди сообщил изданию The Verge о планах интегрировать возможности ИИ во все слои системы, выходя за рамки простого добавления чат-бота.

По мнению руководства, наступает новый этап эволюции, когда искусственный интеллект перестанет быть изолированным инструментом и станет неотъемлемой частью сотен миллионов сценариев ежедневного использования. Конечная цель - создать то, что можно охарактеризовать как по-настоящему "ИИ-компьютер", перестроив ядро операционной системы вокруг этих технологий.

"Наша цель - переписать всю ОС вокруг ИИ, создав то, что можно будет назвать истинным ИИ-компьютером", - сказал Мехди.

В текущей версии Windows 11 уже внедрены некоторые ИИ-функции. Например, добавлена возможность голосовой активации ассистента Copilot командой "Hey, Copilot!". Эта функция позволяет быстро вызвать помощника для получения ответов на вопросы или помощи в работе. Ассистент активируется с помощью звукового сигнала и микрофона, а завершить сессию можно простой командой "goodbye", после чего система автоматически отключается.

Функция Copilot Vision, ставшая доступной во всех регионах присутствия Copilot, позволяет искусственному интеллекту анализировать содержимое экрана. Это даёт возможность ИИ помогать пользователям в работе с приложениями, решать возникающие проблемы и предоставлять инструкции, в том числе по прохождению игр. В отличие от функции Recall, которая вызвала вопросы, Copilot Vision требует явного согласия пользователя на сканирование экрана, работая по принципу трансляции, схожей с Teams.

Кроме того, компания тестирует опцию Copilot Actions. Эта возможность позволит ИИ-помощнику выполнять действия непосредственно на персональном компьютере, например, редактировать наборы фотографий. На данный момент эта функция находится в закрытом бета-тестировании с ограниченным набором сценариев, пока Microsoft занимается оптимизацией базовой модели ИИ.