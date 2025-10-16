Ученые раскрыли роль космической пыли в формировании ранней Земли

Межзвездная пыль может быть не просто "космическим мусором", а ключевым переносчиком аминокислот - строительных блоков жизни. Исследование ученых из Diamond Light Source показывает, что частицы космического пыли могли пережить суровые условия космоса и доставить глицин и аланин на раннюю Землю, поддержав зарождение биологических процессов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в журнале Science X.

Ученые выясняли, как аминокислоты, включая глицин и аланин, могли выжить в космосе и закрепиться на частицах космической пыли. Команда синтезировала частицы аморфного магнийсиликата, основного компонента космической пыли, и наносила на них аминокислоты. С помощью инфракрасной спектроскопии и синхротронной рентгеновской дифракции исследователи оценивали, как молекулы ведут себя при нагреве, имитирующем условия в Солнечной системе.

Результаты показали, что глицин и аланин успешно закреплялись на силикатах, формируя кристаллические структуры и, в случае аланина, оставались стабильными даже при температурах выше точки плавления. Поведение зеркальных форм аланина (L- и D-форм) различалось: L-аланин проявлял большую реактивность, а глицин отслаивался с поверхности силикатов при сравнительно низких температурах.

Исследователи также показали, что мелкие различия в поверхности частиц пыли влияли на то, какие аминокислоты удерживаются, что может указывать на "астроминералогический механизм отбора" - естественный фильтр, который определяет, какие молекулы достигают планеты.

Космическая пыль, обогащенная органикой, вероятно, сыграла ключевую роль в поставке аминокислот на Землю между 4,4 млрд и 3,4 млрд лет назад, дополняя малые количества органики, синтезированной на самой планете. Микрометеориты с Антарктики и образцы комет подтверждают наличие органики, включая аминокислоты, на космических объектах.

Таким образом, межзвездная пыль не только переносит молекулы, но и потенциально выбирает, какие органические соединения выживут и достигнут планет. Исследование объединяет астрономию, химию и геологию, раскрывая новые горизонты понимания происхождения жизни на Земле и возможности ее зарождения в других уголках Вселенной.