Samsung похоронила новую линейку смартфонов

Корпорация Samsung не будет выпускать продолжение смартфона Galaxy S25 Edge.

Как передает Day.Az, об этом сообщает корейское издание NewsPim.

В середине мая фирма представила Galaxy S25 Edge, который получил корпус толщиной всего 5,8 миллиметра. Аппарат оценили в 1100 долларов. Неназванный представитель южнокорейского IT-гиганта анонимно рассказал, что компания не будет выпускать продолжения.

Galaxy S26 Edge не выйдет в начале 2026 года из-за низкого спроса на модель Galaxy S25 Edge. Фактически Samsung похоронила линейку смартфонов, которую недавно создала. Судя по актуальным сообщениям инсайдеров, в 2026 году серия флагманских смартфонов бренда будет состоять из трех устройств - Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra.

Galaxy S25 Edge получил 6,7-дюймовый экран LTPO AMOLED 2X с частотой 120 герц, процессор Snapdragon 8 Elite, двойную камеру разрешением 200 и 12 мегапикселей, аккумулятор емкостью 3900 миллиампер-часов.