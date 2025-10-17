Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам

В настоящее время на территории страны наблюдаются дожди. Такая погода создает неблагоприятные условия для участников дорожного движения и значительно повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обращении Главное управление Государственной дорожной полиции.

Отмечается, что во время дождя и моросящей погоды скользкое дорожное покрытие и ограниченная видимость требуют от водителей повышенного внимания и ответственности.

Главное управление Государственной дорожной полиции вновь напоминает, что в таких погодных условиях необходимо быть особенно осторожными, снижать скорость до минимума, соблюдать увеличенную дистанцию между автомобилями, а также следить за исправностью стеклоочистителей и световых приборов транспортного средства.

Подчеркивается, что неблагоприятные погодные условия создают дополнительные трудности и для пешеходов. Из-за скользкой поверхности дорог и ухудшения видимости водителей пешеходам следует быть особенно внимательными, передвигаться по тротуарам, переходить дорогу только по пешеходным переходам и отдавать предпочтение одежде светлых, хорошо заметных тонов. При переходе улицы необходимо убедиться в отсутствии автомобилей или в том, что транспортные средства полностью остановились на всех полосах движения.