Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Он мечтал не о власти - о том, что выше власти. О праве вершить судьбы из тени, подменяя волю государства собственной волей, закулисной, безымянной, но всесильной. Он хотел уйти из жизни не как чиновник, а как легенда, как невидимый режиссёр, чьи сценарии переписывали историю страны. Но история рассмеялась ему в лицо. Сегодня Рамиз Мехтиев - не архитектор будущего, а символ прошлого, сгнившего от собственной гнили.

Он строил карьеру, как строят ловушку: терпеливо, хладнокровно, шаг за шагом, превращая интригу в инструмент, а предательство - в политический стиль. Он знал цену каждому человеку, каждой слабости, каждому шансу. Его власть не измерялась должностью - она измерялась страхом, который он внушал, и тишиной, с которой произносилось его имя. Но годы, отданные искусству манипуляции, закончились там, где он меньше всего ожидал - в стенах собственного дома, превратившегося в золотую клетку.

В его облике всегда было что-то от старого придворного мага: надменный взгляд поверх очков, выверенный до паузы тон речи, холодная улыбка человека, который знает больше, чем говорит. Его костюмы сидели идеально, его шаг был медленным и неторопливым - так идут те, кто привык, что время работает на них. Он не кричал, не спорил и не убеждал - он создавал реальность, в которой сопротивление становилось бессмысленным.

Но власть, построенная на страхе и интригах, не вечна. Она стареет вместе со своим создателем, тускнеет и рассыпается, как пыль на страницах забытой хроники. Сегодня Мехтиев - уже не "серый кардинал", а мрачный символ личного падения, пример того, как человек, обожествивший собственное влияние, может превратиться в тень самого себя. Его жизнь - это не путь мудреца, а длинная хроника предательства, растянутая на десятилетия, исповедь человека, который ради власти забыл обо всём, кроме власти. И в этом - его самая страшная утрата: он потерял не посты и не регалии, а собственное имя, собственное место в истории, превратившись из режиссёра в предостережение.

Домашний арест стал не наказанием, а приговором целой эпохе. И теперь его имя произносят не со страхом, а с горечью - как предупреждение: никакая власть не спасёт того, кто однажды решил, что он выше закона и государства. Даже самый могущественный человек превращается в старика, запертого в четырёх стенах - если всю жизнь он строил не страну, а собственную тень.

Рамиз Мехтиев не стал предателем в один день. Он им был всегда. С самых первых шагов карьеры его путь был связан с Москвой - не как с союзником, а как с хозяином. Он строил карьеру в бывшей империи и так и не смог вырваться из её объятий. Даже после того как Азербайджан вновь стал независимым, он продолжал мыслить категориями "центра" и "окраины". Он был не государственником, а комбинатором, не стратегом, а кукловодом, не политиком, а агентом влияния.

В независимом Азербайджане он превратился в настоящего "троянского коня" - человека, который, сидя в сердце власти, подтачивал её изнутри. Его интриги против национальных интересов страны давно стали легендой. И да, он предавал даже того, кто дал ему шанс на политическую карьеру - Великого лидера Гейдара Алиева.

В начале 90-х, когда народ звал Гейдара Алиева вернуться и спасти страну, Москва и её ставленники в Баку начали кампанию против него. И кто был одним из самых активных участников этой кампании? Мехтиев. Он выступал против Алиева на заседаниях Бюро, поддерживал антинародный возрастной ценз, чтобы не допустить его возвращения. А когда Сурет Гусейнов предпринял попытку переворота - Мехтиев предпочёл спрятаться в тени, не заняв никакой позиции.

Главной задачей Мехтиева всегда было одно - не дать Азербайджану стать по-настоящему сильным. Не позволить ему освободиться от имперского ярма. Он выстраивал "пятую колонну" - сеть пророссийских чиновников, депутатов, журналистов, бизнесменов. Он создавал параллельную структуру влияния, пронизанную агентами Москвы.

Он заключал тайные сделки с радикальной оппозицией, чтобы организовывать "контролируемые" протесты и шантажировать власть: мол, без нас вы беззащитны. Он поддерживал "матерную оппозицию" за рубежом - ту самую свору блогеров и "борцов за демократию", которые на деле выполняли заказ. Кто-то ведь должен был финансировать профессиональные студии, дорогое оборудование, целые команды. Кто-то должен был поставлять им "утечки", тщательно перемешанные с ложью. Теперь ясно кто: за ниточки этой грязной марионеточной сцены дёргал именно он.

Скандал между Афганом Мухтарлы и Туралом Садыглы лишь приоткрыл завесу: там, за границей, "несгибаемые" борцы за правду встречались с представителями власти. Откуда у них компромат? Кто снабжал их "инсайдами"? Ответ теперь очевиден - это делал человек изнутри системы, сам бывший архитектор власти. Это делал Мехтиев.

Он сотрудничал и с одиозной Лейлой Юнус, превращая СМИ в инструменты "сливов" и информационных диверсий. Он использовал их не ради "правды", а ради одной цели - расшатать Азербайджан по заказу иностранной державы. Но революции не экспортируются. Их не делают блогеры с площадей Европы. И сегодня эта "пятая колонна" обречена на вымирание: Аднан Ахмедзаде задержан, Мехтиев под арестом. И, судя по всему, это не финал.

Но предатель не меняется. Даже потеряв власть, даже оказавшись в изоляции, он продолжал строить заговоры. После обострения отношений между Азербайджаном и Россией из-за инцидента со сбитым самолётом 25 декабря прошлого года, он попытался воспользоваться ситуацией.

Он предложил Москве план государственного переворота. Да-да, 87-летний старик предложил оккупировать государство, в котором он когда-то служил. Он мечтал о "Временном Государственном совете", который возглавил бы лично. Он уже составил список участников. Он рассчитывал на поддержку Москвы и передал предложение по своим каналам.

Но даже империя устала от его навязчивости. На встрече президентов Азербайджана и России в Душанбе российская сторона сама сообщила о его планах. Москва не увидела в нём перспектив - и сдала его. Сдала того, кто десятилетиями ей служил. Какая ирония: предатель предал и был предан.

Вместе с ним был замечен его старый друг - Салех Самедов, организовавший в мае мероприятие под флагом СССР с "георгиевской лентой". Его арестовали, и нить заговорщиков начала разматываться.

После увольнения из президентской администрации в 2019 году Мехтиев продолжил интриги в другом месте - в Национальной академии наук.

Там царили не наука и прогресс, а доносы, страх, борьба за влияние и банальное воровство. Он присваивал научные труды, выживал неугодных, заполнял ключевые посты "черными кассирами", как в случае с Элтоном Мамедовым, захватившим имущество Академии.

Учёные жаловались, что он крал их работы, публиковал их под своим именем, создавал атмосферу страха и доносительства. Он превратил Академию в штаб-квартиру "пятой колонны", куда выстраивались в очередь её члены.

2019-2022 годы под его руководством стали самыми тёмными в истории азербайджанской науки. Академия превратилась в филиал спецслужб чужого государства. И это не метафора - это факт, зафиксированный в документах и материалах следствия.

Проверки Счётной палаты выявили множество нарушений за 2020-2023 годы. Против него возбуждено уголовное дело. Генпрокурор Кямран Алиев подтвердил: расследование идёт по нескольким эпизодам, часть дел уже передана в суд.

Если бы дело ограничивалось только заговором - это было бы полбеды. Но вся жизнь Мехтиева - это длинная цепь злоупотреблений и циничного использования государства как личной кормушки. Сотни гектаров земли в Новханы. Доли в банках и компаниях. Субсидии на десятки гектаров земли для членов семьи. Банк BTB, 74,98% акций которого принадлежат его невестке.

Скандальная свадьба внучки в разгар карантина, десятки эпизодов коррупции, незаконное использование средств - всё это лишь подтверждает: перед нами не просто аппаратчик, а классический представитель номенклатурной мафии.

Он всю жизнь жил в тени власти - и тень эта теперь захлопнулась над ним решеткой. Он привык дергать за ниточки, расставлять ловушки, говорить шепотом и править незримо. Но сегодня его имя произносится вслух - и только в одном контексте: государственная измена, попытка переворота, легализация преступных доходов.

Да, падение Рамиза Мехтиева - это не просто уголовное дело. Это приговор целой эпохе - эпохе советских аппаратчиков, которые так и не научились мыслить категориями независимого государства. Это момент истины для Азербайджана, его государственности и национальной безопасности. Потому что на скамье подсудимых - не просто старик, потерявший власть. На скамье подсудимых - сама "пятая колонна", многолетняя система внутреннего саботажа и предательства.

Ведь, в сущности, что такое государственная измена? Это не только передача секретов. Это и работа против собственного народа. Это и сознательная попытка подчинить независимую страну чужим интересам. Это и стремление разрушить изнутри то, что десятилетиями создавалось кровью и усилиями миллионов.

Рамиз Мехтиев сделал всё это. Он не просто предложил Москве план государственного переворота - он пытался превратить Азербайджан в управляемый из Кремля протекторат. Воспользовавшись обострением отношений между Баку и Москвой после инцидента со сбитым самолётом, он предложил России: план готов, поддержите - и Азербайджан снова окажется под вашим сапогом.

Он не просто хотел вернуться к власти. Он хотел уничтожить саму концепцию независимого азербайджанского государства. И если бы не решительная позиция властей, не было бы никаких сомнений: он бы попытался осуществить переворот.

Арест Рамиза Мехтиева - это не конец. Это начало новой эпохи - эпохи, когда государство наконец решило вырвать с корнем "пятую колонну". Это сигнал всем, кто ещё питает иллюзии, что можно играть на стороне чужой столицы, сидя в Баку. Это предупреждение тем, кто считает, что интриги могут победить национальные интересы.

Но давайте не строить иллюзий: сеть Мехтиева глубока и разветвлена. Она годами укоренялась во власти, бизнесе, медиа. Она не исчезнет за один день. Арест Мехтиева - это лишь первый шаг. Следом должны быть аресты его сообщников, ликвидация всей инфраструктуры "пятой колонны".

Показательное дело Аднана Ахмедзаде доказало: сеть жива и способна к провокациям. Она будет пытаться бить исподтишка. Она будет искать новые пути влияния. И потому нельзя останавливаться. Полная зачистка - это не опция, это необходимость. Без неё Азербайджан не сможет двигаться вперёд.

История Мехтиева - это предупреждение. Это напоминание о том, что самые опасные враги не всегда приходят извне. Иногда они сидят рядом - в кабинетах власти, в научных институтах, в редакциях газет. Иногда они улыбаются, называя себя "патриотами", а на деле служат чужим флагам. Азербайджан заплатил за свою независимость не деньгами и не декларациями - он платил жизнями, болью и временем. Это была не сделка, а жертва, не компромисс, а возрождение из пепла. И потому сегодня позволить кому-то снова продавать эту независимость за субсидии, акции и кресла - значит предать тех, кто отдал за неё всё. Государственность не падает с неба, она не подарок на юбилей. Это ежедневный выбор - тяжёлый, осознанный, без права на усталость. И этот выбор сейчас ясен: предатели должны быть названы по имени. Их ордена должны быть сорваны. Их имена - навсегда стать меткой позора, как ржавый гвоздь в памяти народа.

... Рамиз Мехтиев всю жизнь мечтал войти в историю как "серый кардинал" - властитель без трона, дирижёр за кулисами. Но история запомнит его иначе: как человека, который служил чужой империи, шёл на поклон её хозяевам и закончил свои дни под домашним арестом. Может быть, именно в этом и есть высшая справедливость: те, кто ставит личные амбиции выше Родины, неизбежно оказываются там, где им и место - на скамье подсудимых, в подвале своей собственной эпохи.

Это не процесс над дряхлым чиновником. Это суд над целой системой - той, что душила будущее Азербайджана своими холодными пальцами. И этот суд обязан завершиться не оправданием, а приговором - приговором не только Мехтиевой эпохе, но и всему тому, что она породила: цинизму, зависимости, культуре поклонения метрополии. Потому что Азербайджан - не окраина и не провинция. Это независимое государство, выстоявшее в бурях и заслужившее право идти своим путём. А в нём нет места тем, для кого предательство - профессия, а Родина - всего лишь строка в резюме.