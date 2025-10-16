Активы PASHA Bank выросли за 6 месяцев

За первые 6 месяцев текущего года совокупные активы PASHA Bank составили 8,986 миллиарда манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил член Совета директоров, финансовый директор PASHA Bank Мурад Сулейманов на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности банка за первое полугодие 2025 года.

По его словам, активы банка выросли на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Новость обновляется