Почитание памяти журналистов-шехидов приносит нам глубокое утешение

Руководство Информационно-аналитического общественного объединения Baku Network посетило семью журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова.

В рамках проекта, посвящённого памяти журналистов-шехидов, ставших жертвами терроризма в результате агрессии Армении против Азербайджана, память Магеррама Ибрагимова была почтена вместе с членами его семьи.

Руководитель Общественного объединения Эльчин Агаджанов сообщил, что был реализован ряд проектов, призванных почтить память погибших журналистов, и этот процесс будет продолжен в будущем: "В рамках проекта "Анализ гибридных и идеологических угроз против Азербайджана", реализуемого Аналитическим центром Baku Network при поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики, в июле этого года в Париже были организованы выставка и мероприятие, посвященные памяти погибших журналистов. В ходе мероприятия, в котором приняли участие влиятельные французские политики, общественные деятели, представители ведущих европейских медиаорганизаций и другие известные личности, были распространены брошюры. Наша цель - вновь рассказать миру об армянском терроризме и привлечь внимание международного сообщества к борьбе Азербайджана за свои права и справедливость".

Руководитель проекта Общественного объединения исследований и анализа Baku Network Сахиль Керимли подчеркнул, что память о шехидах, особенно представителях СМИ, ставших жертвами армянского террора при исполнении профессиональных обязанностей, всегда остается для них священной и дорогой:

"На мероприятии во Франции мы в очередной раз донесли до мира, что армянские оккупанты совершили военные преступления против мирного населения Азербайджана. Как во время Первой Карабахской войны, так и во время 44-дневной Отечественной войны армянские террористы убивали мирных жителей и наших журналистов. Мы хотели донести эти истины до мира, высоко чтя память наших шехидов. Подобные проекты будут продолжаться и в будущем".

Супруга погибшего журналиста Магеррама Ибрагимова, Бахар Ибрагимова, отметила, что Магеррам был очень патриотичным человеком и профессионалом своего дела: "Он проработал в сфере журналистики 17-18 лет. Он был сильно привязан к семье, очень любил детей и был для них другом. Много раз он бывал в командировках на передовой: его командировали также в зону военных действий во время Апрельских и Товузских боев. В 2020 году во время 44-дневной Отечественной войны его командировали в Гянджу для выполнения служебных обязанностей. После освобождения наших земель от оккупации он долгое время оставался в командировке, делая съемки на разрушенных армянами территориях. Во время исполнения служебных обязанностей он стал жертвой минного террора противника. Он был человеком, невероятно привязанным к своей земле и родине". Жена шехида также подчеркнула, что, хотя она неоднократно говорила Магерраму о том, что дети сильно скучают и ждут его, он говорил: "Это моя работа, я должен выполнять свои обязанности".

"Хочу выразить благодарность главе нашего государства Ильхаму Алиеву. Внимание и забота, оказанные нашей семье, как и всем семьям шехидов, организовано на высоком уровне. Нас искренне радует и утешает, что память журналистов-шехидов сохраняется и почитается. Мы хотим, чтобы о Магерраме, Сирадже и других наших журналистах-шехидах узнал увесь мир", - отметила Б.Ибрагимова.

Сын шехида, Угур Ибрагим, сказал, что гордится своим отцом: "Мой отец отдал жизнь, выполняя свои обязанности журналиста. Он был очень добрым человеком, готовым пожертвовать собой ради друзей. Из-за его загруженности работой мы не могли проводить с ним много времени, но когда он был дома, он играл с нами и веселил нас".

Семья Магеррама Ибрагимова выразила глубокую благодарность Исследовательско-аналитическому общественному объединению Baku Network за постоянное почтение памяти погибших журналистов и проведение регулярных мероприятий в этом направлении.

Напомним, что 4 июня 2021 года около 11:00 группа журналистов, направлявшаяся для исполнения служебных обязанностей в освобождённый от оккупации Кяльбаджарский район, попала в трагическое происшествие: автобус марки "КамАЗ", двигавшийся в направлении села Сусузлуг, подорвался на противотанковой мине. В результате погибли трое человек - корреспондент АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, оператор Азербайджанского телевидения Сирадж Абышов и заместитель представителя главы Исполнительной власти Кяльбаджарского района по административной единице села Сусузлуг Ариф Алиев.

Представляем видеорепортаж из дома шехида Магеррама Ибрагимова: