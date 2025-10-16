Будут ли в Азербайджане аннулированы ранее выданные лицензии такси?

В целях повышения эффективности и качества автомобильных перевозок в столице, а также оптимизации распределения пассажиропотоков, в Баку реализуются новые реформы. Согласно нововведениям, количество такси, которым разрешено официально работать в городе, ограничено максимум 25 тысячами.

Как сообщает Day.Az, на данный момент в Баку действует более 34 тысяч таксомоторов, имеющих официальное разрешение.

Возникает вопрос: будут ли аннулированы ранее выданные лицензии?

Пресс-секретарь Агентства наземного транспорта Азербайджана(AYNA) Турал Оруджов пояснил, что введение квоты не предусматривает аннулирование уже выданных разрешений, превышающих установленный лимит.

"Все перевозчики, получившие разрешение, продолжат осуществлять перевозки на принадлежащих им транспортных средствах. А адаптация к квоте будет проходить в соответствии с требованиями закона "О лицензиях и разрешениях". Выдача новых разрешений будет осуществляться поочередно", - добавил Турал Оруджов.

Подробности - в видеоматериале AZTV: