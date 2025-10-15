В Игдыре прошла международная конференция, посвященная Деде Горгуду

В городе Игдыр прошла международная научная конференция под названием "Общее культурное наследие тюркского мира: Деде Горгуд".

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, мероприятие было организовано совместно Государственным комитетом, Университетом Игдыра, Нахчыванским государственным университетом, Домом Азербайджана в Игдыре и Генеральным консульством Азербайджана в Карсе.

В конференции приняли участие ученые, представители официальных структур, неправительственных организаций и СМИ, а также студенты.

Мероприятие началось с исполнения государственных гимнов двух стран и минуты молчания в память о шехидах. Затем был продемонстрирован документальный фильм "По следам и словам Деде Горгуда".

На мероприятии выступили руководитель Дома Азербайджана в Игдыре Зия Закир Аджар, губернатор Игдыра Эрджан Туран, ректор Университета Игдыра, профессор Экрем Гюрель, ректор Нахчыванского государственного университета Эльбрус Исаев, генеральный консул Азербайджана в Карсе Замин Алиев.

Конференция продолжилась панельным заседанием под модераторством доцентов Огуза Догана и Исмаила Абалы. С докладами о личности Деде Горгуда и его роли в тюркском мире выступили Кямал Абдулла, Метин Экиджи, Рамазан Коркмаз, Эсма Шимшек, Салахаддин Бекки, Айше Четин, Мехмет Черибаш и Рефийе Шенесен.

В завершение участникам были вручены подарки и сертификаты, после чего состоялась музыкальная программа.