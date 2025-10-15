"Реал" возвращает защитника после полугодичного отсутствия

Ферлан Менди близок к возвращению в состав "Реала" после шести месяцев восстановления от тяжелой травмы бедра, полученной в финале Кубка Испании против "Барселоны" в апреле.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на The Athletic, французский защитник уже на этой неделе начнет частично тренироваться с основной группой.

Для 30-летнего футболиста это станет первым занятием под руководством нового главного тренера Хаби Алонсо. Менди не участвовал в тренировках с тех пор, как получил разрыв сухожилия, и теперь ему предстоит доказать готовность и адаптироваться к обновленной системе игры мадридцев.

Несмотря на регулярные травмы, Менди сохраняет доверие клуба. После перехода из "Лиона" за 48 миллионов евро в 2019 году он провел множество сильных матчей и был признан одним из лучших защитников Европы во времена триумфов "Реала" в Лиге чемпионов 2022 и 2024 годов.

Однако после шести месяцев вне игры Менди предстоит серьезная конкуренция. Новичок Альваро Каррерас, перешедший летом из "Бенфики" за 50 миллионов евро, прочно занял место в основе, а воспитанник клуба Фран Гарсия довольствуется редкими выходами на поле.

Руководство и тренерский штаб "Реала" намерены осторожно вводить Менди в игру, чтобы избежать рецидива травмы. Его возвращение станет важным усилением на фоне напряженного графика октября, в который входит и предстоящее Эль-Класико против "Барселоны".