Нарушение баланса в одной ветви власти может подорвать независимость другой

Одна ветвь власти не может доминировать над другой, нарушение баланса может подорвать независимость другой ветви власти.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал судья Европейского суда по правам человека Лятиф Гусейнов в ходе выступления на международной конференции "Отношения между судебной властью и другими ветвями власти" в Баку.

Он подчеркнул, что взаимоотношения судебной власти с другими ветвями власти предполагают диалог и сотрудничество.

"Тема организованной сегодня международной конференции актуальна и сложна. Разделение властей как концепция не означает просто разделение функций. Оно зависит от взаимосвязи сдержек и противовесов между тремя ветвями власти".

Лятиф Гусейнов подчеркнул, что диалог между тремя ветвями власти - обязательное условие.