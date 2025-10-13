В парламенте Франции зарегистрировали вторую резолюцию о недоверии правительству

Правая партия "Национальное объединение" вместе с группой сторонников из фракции "Союз правых за республику" зарегистрировала в Национальном собрании (нижней палате парламента) проект резолюции о вотуме недоверия правительству, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Марин Ле Пен и Эрик Сьотти (лидеры упомянутых фракций - прим. ТАСС) сегодня утром подали резолюцию о вотуме недоверия", - говорится в совместном заявлении двух фракций.

В самом же проекте резолюции ее авторы утверждают, что назначенное президентом Франции Эмманюэлем Макроном новое правительство неспособно справиться с кризисами, которые переживает страна, и по этой причине призывают распустить его. Также они утверждают, что "роспуск Нацсобрания - это наиболее эффективный и демократический способ вывести страну из тупика".

Ранее левая партия "Неподчинившаяся Франция" (НФ) подала в Нацсобрание проект резолюции о недоверии правительству. Как заявила глава фракции НФ Матильда Пано, документ подписали также депутаты из Коммунистической партии и партии "Экологисты", депутаты с заморских территорий республики. Пано выразила уверенность в том, что после падения правительства Себастьена Лекорню в отставку должен подать и глава государства.

Как отмечает газета Le Monde, голосование может состояться уже в четверг. При этом лидер партии "Национальное объединение" Жордан Барделла в эфире телеканала TF1 заявил, что его партия готова поддержать не только свою резолюцию, но и аналогичные инициативы других партий. В случае, когда вопрос о доверии правительству инициируют сами депутаты, им требуется набрать 289 голосов в поддержку своих резолюций, тогда как мнение всех, кто против или воздерживается, учитываться не будет. Согласно подсчетам регионального издания Ouest-France, к настоящему моменту насчитывается 264 депутата, которые по умолчанию будут голосовать против правительства и для его отставки им не хватает менее 30 голосов.

Лидеры других политических объединений после объявления списка министров не были столь категоричны. Первый секретарь Социалистической партии Франции Оливье Фор не исключил, что его однопартийцы поддержат эти инициативы, однако после речи премьера глава "Экологистов" Марин Тонделье воздержалась от комментариев, а в стане "Республиканцев" нет четкого понимания насчет дальнейших действий после того, как ряд политиков, вошедших в правительство вопреки требованиям их лидера Брюно Ретайо, пообещали исключить из партии.