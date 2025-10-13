В Азербайджане стартовали съемки исторического фильма с участием известных актеров

Богатой и многогранной истории Азербайджана посвящен новый художественно-документальный фильм, который производится компанией Caspian Media Group по заказу Агентства кино Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры.

Цель проекта - представить древние государственные традиции, культурное наследие и исторических личностей Азербайджана современным языком кино. Фильм создается как сочетание документальных фактов и художественного воображения и охватит важные этапы формирования национальной идентичности.

В главных ролях снялись известные актеры Рустам Джабраилов, Умид Гадимли, народный артист Видади Гасанов, а также Дуйгу Девели, Самими Фархад, Манаф Дадашов, Румия Агаева, Джордж Гафаров и Нигяр Гадирли.

В творческой команде проекта собрались опытные профессионалы азербайджанского кинематографа, а также молодые специалисты. Режиссер-постановщик Эльмар Байрамов, опираясь на исторические материалы, ставит цель создать эмоционально и визуально впечатляющее произведение. Сценарист фильма - Ниджат Дадашов, оператор-постановщик - Рауф Гурбаналиев, художник-постановщик - Сабухи Атабабаев, художник по костюмам - Вюсал Рагим, главный продюсер - Гусейн Джавадзаде, исполнительный продюсер - Азер Гасанов, специалист по боевой хореографии - Саин Фархад.

В настоящее время съемки проходят в нескольких регионах Азербайджана - в локациях, известных своими историческими памятниками и природными пейзажами. По словам представителей проекта, в фильме будут применены новейшие технологические решения и киноэффекты, что позволит зрителям получить мощный визуальный опыт, сочетающий историческую достоверность и эстетическое восприятие.