Эфенди потеряла сознание в прямом эфире

Конкурс "Silk Way Star" в Казахстане запомнился неожиданным инцидентом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, у певицы Самиры Эфенди, которая участвовала в конкурсе в качестве члена жюри, внезапно ухудшилось самочувствие.

Потерявшую сознание певицу сотрудники съемочной группы вынесли из студии на руках.

Представляем соответствующие кадры: