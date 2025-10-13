https://news.day.az/showbiz/1787682.html

Эфенди потеряла сознание в прямом эфире - ВИДЕО

Конкурс "Silk Way Star" в Казахстане запомнился неожиданным инцидентом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, у певицы Самиры Эфенди, которая участвовала в конкурсе в качестве члена жюри, внезапно ухудшилось самочувствие. Потерявшую сознание певицу сотрудники съемочной группы вынесли из студии на руках.