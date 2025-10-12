Великобритания раскрыла стратегию США по противодействию Китаю в сфере редкоземельных металлов

Пентагон США планирует закупить критически важные полезные ископаемые на $1 млрд, чтобы противостоять Китаю в области редкоземельных металлов. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на документы Агентства оборонной логистики, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, сумма сделки по покупке кобальта американским оборонным ведомством составит до $500 млн, сурьмы - $245 млн, тантала - $100 млн, а скандия - $45 млн. Подобное решение было принято на фоне экспортных ограничений Китая на редкоземельные металлы и магниты, используемые в производстве вооружений и в сфере высоких технологий, следует из материала.

"Западным правительствам пока еще слишком рано создавать запасы критически важных минералов, но они все больше концентрируются на этом", - сказал один из представителей отрасли.

10 октября президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 ноября 100%-ных пошлин на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам. Также американский лидер сообщил о введении экспортного контроля на "критически важное программное обеспечение". Эти меры представлены как ответ на "чрезвычайно агрессивную позицию" Китая в торговле. Решение последовало за введением Пекином экспортного контроля на технологии добычи и переработки редкоземельных металлов, где Китай контролирует 70% мирового рынка. Объявление Трампа вызвало обвал на фондовом рынке США с потерей капитализации в $1,65 трлн.