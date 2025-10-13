Катастрофическое наводнение накрыло Испанию

Катастрофическое наводнение охватило ряд регионов Испании, вызвав массовые подтопления, перебои в транспортном сообщении и эвакуацию населения.

После проливных дождей улицы городов превратились в реки, под воду ушли все первые этажи.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Местами настолько глубоко, что легковушки затоплены по самую крышу.