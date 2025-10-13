https://news.day.az/world/1787778.html Катастрофическое наводнение накрыло Испанию - ВИДЕО Катастрофическое наводнение охватило ряд регионов Испании, вызвав массовые подтопления, перебои в транспортном сообщении и эвакуацию населения. После проливных дождей улицы городов превратились в реки, под воду ушли все первые этажи. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Катастрофическое наводнение накрыло Испанию - ВИДЕО
Катастрофическое наводнение охватило ряд регионов Испании, вызвав массовые подтопления, перебои в транспортном сообщении и эвакуацию населения.
После проливных дождей улицы городов превратились в реки, под воду ушли все первые этажи.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Местами настолько глубоко, что легковушки затоплены по самую крышу.
