Президент США заявил о «золотом веке» для Израиля и региона

Президент США Дональд Трамп выступил в Кнессете, назвав этот момент "историческим рассветом" для Израиля и всего Ближнего Востока, сообщает Day.Az.

"Это не только конец войны, это конец эпохи террора и смерти и начало эпохи веры, надежды и Бога, - заявил Трамп. - Это начало великого согласия и прочной гармонии для Израиля и всех народов региона, который вскоре станет поистине великолепным".

Он особо отметил лидерство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху: "Я хочу выразить благодарность человеку исключительного мужества и патриотизма, партнерство с которым сделало так много для того, чтобы этот знаменательный день стал возможным. Вы знаете, о ком я говорю - есть только один человек, премьер-министр Биньямин Нетаньяху".

Трамп также подчеркнул роль США: "Как и для США сейчас, это будет "золотой век" Израиля и "золотой век" Ближнего Востока. Хочу поблагодарить нескольких великих американских патриотов за неоценимую помощь в достижении того, что многие считали абсолютно невозможным. Но это удалось, потому что с нами работали талантливые люди".