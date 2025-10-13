На Филиппинах извергается один из самых активных вулканов

Вулкан Канлаон наводит суету на Филиппинах.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Это один из крупнейших активных вулканов в стране. Периодически он выбрасывает в небо столб зловонного дыма и пепла, заставляя местных жителей эвакуироваться.