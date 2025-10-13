https://news.day.az/world/1787832.html

На Филиппинах извергается один из самых активных вулканов - ВИДЕО

Вулкан Канлаон наводит суету на Филиппинах. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Это один из крупнейших активных вулканов в стране. Периодически он выбрасывает в небо столб зловонного дыма и пепла, заставляя местных жителей эвакуироваться.