Конвои Красного Креста выехали на встречу израильских заложников

Палестинских заключенных в Израиле сажают в автобусы перед освобождением, на место передачи выехали конвои Международного комитета Красного Креста (МККК).

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

"Конвои МККК в Газе выдвигаются на позицию для того, чтобы забрать израильских заложников. Палестинские заключенные садятся в автобусы в тюрьмах в преддверии ожидаемого освобождения", - заявил он.

Незадолго до этого палестинское движение ХАМАС опубликовало перечень из 20 израильских заложников, подлежащих освобождению в рамках мирного соглашения.

Представитель правительства Израиля Шош Бедросян заявила, что перевозка заложников начнется рано утром в понедельник, 13 октября, причем всех освободят одновременно.