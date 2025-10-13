https://news.day.az/culture/1787673.html Скончался поэт Алисамид Кюр - ФОТО Скончался поэт Алисамид Кюр (Джафарли). Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили его близкие. По словам членов семьи, он скончался сегодня в своем доме.
Скончался поэт Алисамид Кюр - ФОТО
Скончался поэт Алисамид Кюр (Джафарли).
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили его близкие.
По словам членов семьи, он скончался сегодня в своем доме.
Напомним, из-за проблем со здоровьем Алисамид Кюр 15 сентября был помещён в Республиканский диагностический центр, а затем его лечение продолжилось в Республиканской клинической больнице.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре