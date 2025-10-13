Скончался поэт Алисамид Кюр (Джафарли).

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили его близкие.

По словам членов семьи, он скончался сегодня в своем доме.

Напомним, из-за проблем со здоровьем Алисамид Кюр 15 сентября был помещён в Республиканский диагностический центр, а затем его лечение продолжилось в Республиканской клинической больнице.