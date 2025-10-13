В Азербайджане упростят оформление инвалидности

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Правила оценки инвалидности". Первое направление изменений связано с подготовкой, согласованием, принятием и опубликованием проектов нормативно-правовых актов исполнительных органов власти. Это считается в основном техническим изменением.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

Он отметил, что наиболее важным изменением является дальнейшая цифровизация процесса:

"Согласно новым правилам, информация, содержащаяся в решениях о признании инвалидности или об отказе в ее установлении, может быть представлена и получена через Информационную систему электронного правительства. В документе указано, что предоставление этих данных через систему приравнивается к официальному вынесению решения".

По словам депутата, новые правила Кабинета министров позволят упростить процесс установления степени инвалидности и расширить использование электронных услуг.

В настоящее время 221 200 граждан получают пособие по инвалидности, из них 42 100 - дети с инвалидностью. При этом граждане продолжают регулярно обращаться по вопросам назначения пособий. Ожидается, что дальнейшая цифровизация процесса повысит прозрачность и упростит получение степени инвалидности.