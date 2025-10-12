Автор: Лейла Таривердиева

"В заключение выступления еще раз выражаю благодарность братским странам за поддержку восстановления Карабаха и Восточного Зангезура. Уже действуют школа имени Мирзы Улугбека и Детский творческий центр имени Курмангазы в Физули, школа имени Манаса в Агдаме. Это подарок от наших узбекских, казахских и кыргызских братьев. Дар наших братьев из Венгрии - школа, строящаяся в Джебраиле. Дар наших туркменских братьев - физулинская мечеть, фундамент которой будет заложен сегодня. Компании из братской Турции строят много тоннелей, мостов, дорог. Азербайджанский народ никогда не забудет эту братскую поддержку".

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев, завершая свое выступление на саммите Организации тюркских государств в Габале.

Во время саммита главы государств, участвующие во встрече, в онлайн-режиме заложили фундамент мечети, которая будет построена в Физули Туркменистаном. Новый величественный комплекс станет даром Туркменского государства Азербайджану и еще одним свидетельством особых отношений, связывающих членов Организации тюркских государств.

Тюркское братство - понятие практическое. В нем заключен глубокий смысл и держится оно на массиве исторических, культурных, философских и нравственных факторов. С созданием ОТГ эти факторы стали основой широкого практического сотрудничества братских народов. У каждой тюркской страны есть собственные интересы. Они могут совпадать или не совпадать с интересами партнеров, но на саммите в Габале можно было наблюдать как формируется платформа общих интересов и взаимопонимания.

Турция

Турецкие компании инвестируют в развитие Карабаха около 5 млрд. долларов. По словам главы Минторга Турции Омера Болата, турецкие инвестиции направляются на реализацию проектов по строительству жилья и объектов социального назначения.

Уже через месяц после окончания Второй карабахской войны Азербайджан и Турция объявили о планах по созданию в Карабахе парка высоких технологий. Был подписан соответствующий меморандум между Агентством инноваций Азербайджана и крупным турецким технопарком GOSB, оказывающим поддержку 130 технологическим компаниям.

В июне 2021 года Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на внеочередном заседании Милли Меджлиса в Баку, заявил: "Мы построим новый Карабах, восстановим его. Карабах является одним из самых красивых регионов в мире также благодаря культуре. Турция и впредь будет поддерживать Азербайджан".

Турецкая сторона прилагает усилия для возвращения освобожденным районам статуса самых красивых регионов мира. Так, Турция взяла на себя восстановление лесов в Джебраильском районе, уничтоженных в период армянской оккупации. В настоящее время в Джебраиле строится центр по выращиванию саженцев с использованием передовых технологий. "Умный питомник" создается на территории площадью 5 гектаров. Наряду с питомником в комплекс входят Азербайджано-турецкий учебный центр лесного хозяйства и "Лес дружбы". В питомнике планируется производить 1,5-2 миллиона саженцев в год. На сегодня в рамках проекта Главного управления лесного хозяйства и Службы развития лесных ресурсов Турции завершены работы по облесению на территории площадью 73,4 гектара. Из них 16,3 гектара приходятся на "Лес дружбы". Наблюдения показывают, что саженцы прекрасно приживаются.

В 2022 году из Турции в Джебраил был отправлен груз из 44 тысяч саженцев различных деревьев, выращенных в лесопитомниках провинций Конья, Эскишехир, Мардин и Мерсин.

"Умный питомник" в Джебраиле заработает до конца текущего года.

Следует также напомнить о первом частном сельскохозяйственном предприятии "Агропарк Dost", созданном в Зангилане совместно турецкой и азербайджанской компаниями. В октябре 2022 года главы Азербайджана и Турции приняли участие в открытии первого этапа комплекса умного сельского хозяйства в Зангиланском районе.

В целом, как ранее сообщал первый замминистра экономики Эльнур Алиев, турецкие компании подали заявки по 118 бизнес-проектам в Карабахе и Восточном Зангезуре. По словам Алиева, турецкие инвесторы проявляют все большую заинтересованность в реализации проектов на освобожденных территориях.

Узбекистан

23 августа 2023 года Президенты Азербайджана и Узбекистана Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев приняли участие в церемонии открытия средней школы в освобожденном городе Физули.

Школа построена по инициативе Шавката Мирзиёева на средства госбюджета Узбекистана и преподнесена в дар физулинцам от имени узбекского народа.

Полная средняя школа №1 имени Мирзы Улугбека рассчитана на 960 ученических мест. В школе имеются 40 классных комнат, 6 лабораторий, 2 кабинета информатики, 5 функциональных учебных кабинетов, актовый зал, спортивный зал, столовая, библиотека. На территории построено футбольное поле, созданы места для отдыха и проведения мероприятий, беговые дорожки, контрольно-пропускной пункт, котельная, резервуары для воды, трансформаторная подстанция.

Важно отметить, что школа имени Мирзы Улугбека стала первым учебным заведением в освобожденном и восстанавливаемом после многолетней оккупации Физули. Не случайно она получила номер "1". Очень символично, что первую школу в Физули построила именно тюркская страна. Открытие этой школы уже вошло в историю Азербайджана как свидетельство возрождения жизни на освобожденных землях и как символ дружбы и братства двух народов.

Казахстан

12 марта 2024 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приняли участие в церемонии открытия Центра детского творчества имени Курмангазы, построенного в городе Физули.

Отметим, что построенный по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева Центр детского творчества является даром казахского народа азербайджанскому народу. Закладка первого камня в фундамент будущего творческого центра состоялась в марте 2023 года. В Центре созданы все необходимые условия для внешкольного обучения 600 детей в несколько смен. Здесь имеются лекционный зал, шахматный, кулинарный классы, студия живописи и скульптуры, зал хореографии, спортзал, кабинет звукозаписи, музыкальный и вокальный классы, кабинеты фото-видеомонтажа, веб-дизайна и робототехники, актовый зал, а также класс 3D-моделирования. Особое внимание уделяется IT-стартапам и национальной культуре Азербайджана, в том числе искусству ковроткачества.

Центр носит имя выдающегося казахского музыканта Курмангазы, чье творчество является достоянием всего тюркского мира.

Кыргызстан

3 июля 2025 года Президенты Азербайджана и Кыргызстана Ильхам Алиев и Садыр Жапаров приняли участие в открытии первого этапа села Хыдырлы Агдамского района.

Главы государств в числе прочих объектов, построенных в селе, посетили Хыдырлинскую сельскую полную среднюю школу имени Айкёл Манас.

Фундамент школы был заложен в апреле 2024 года с участием президентов двух стран. Школа рассчитана на 528 ученических мест. Здание школы состоит из 5 блоков, в одном из которых располагается спортзал. В школе имеется 21 классная комната, 2 класса дошкольной подготовки, 2 кабинета информатики, 2 кабинета технологий, кабинет военной подготовки, 3 лаборатории, библиотека, спортивный и актовый залы, столовая и другие помещения. На пришкольной территории построена обширная спортивная площадка с беговой дорожкой, игровая зона и зона отдыха.

Школа стала даром освобожденному агдамскому селу от имени кыргызского народа.

Венгрия

Венгрия принимает активное участие в восстановлении села Солтанлы Джебраильском района и создает социальную инфраструктуру для жителей региона. Об этом сообщил в октябре прошлого года глава представительства Организации тюркских государств в Венгрии Иштван Вашари.

Проект реализуется группой KÉSZ (венгерская группа строительных компаний) при поддержке венгерского государства. Проект обеспечит условия для возвращения в Солтанлы 5-6 тысячам человек. Помимо жилья, в селе будет построена школа за счет средств правительства Венгрии. Школу планируется сдать до конца 2025 года.

По информации посольства этой страны в Азербайджане, Венгрия стала первым, кто предложил Баку финансовую поддержку в разминировании в 2021 году, и с тех пор активно участвует в соответствующих международных инициативах.

Это коротко о том, какой вклад вносят в восстановление освобожденных территорий Азербайджана партнеры по Организации тюркских государств. Кому-то может показаться, что школа или умная ферма - это мелочь на фоне всего объема работ, которые предстоят осуществить в Карабахе и Восточном Зангезуре, но море тоже состоит из отдельных капель, и все вместе они становятся силой.

В школе имени Улугбека уже учатся дети, в Джебраиле начинают подниматься новые леса, в Физулинском центре детского творчества делают первые шаги будущие великие художники и изобретатели. Все это дорогого стоит.

Инициативы Президента Ильхама Алиева по активной тюркской интеграции в Карабахе и Восточном Зангезуре уже реализуются на практике. Партнерские проекты стран-членов ОТГ - школы, центры творчества, социальные и инфраструктурные объекты, лесопосадки и агропарки - воплощают идею совместного развития, о которой говорил глава государства. Сегодня это не просто слова и декларации: это конкретные шаги, меняющие жизнь освобожденных территорий, создающие новые возможности для жителей и укрепляющие платформу тюркской солидарности, на которой строится будущее региона.