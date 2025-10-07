https://news.day.az/politics/1786293.html Турция поддерживает шаги, предпринимаемые для обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе - Реджеп Тайип Эрдоган Мы не довольствуемся лишь наблюдением за событиями на Южном Кавказе, мы искренне поддерживаем шаги, предпринимаемые для обеспечения мира и стабильности в регионе.
Мы не довольствуемся лишь наблюдением за событиями на Южном Кавказе, мы искренне поддерживаем шаги, предпринимаемые для обеспечения мира и стабильности в регионе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на 12-м саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.
"Мы рассматриваем подписанную 8 августа Совместную декларацию между Азербайджаном и Арменией как позитивный шаг в этом направлении и желаем его продолжения", - отметил он.
