Азербайджан в упорной борьбе получил право провести Генеральную Ассамблею Международной ассоциации судей - Санан Гаджиев
В Азербайджане проходит 67-я Генеральная Ассамблея Международной ассоциации судей (IAJ - International Association of Judges), объединяющая судебные ассоциации почти из 100 стран мира.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, заместитель председателя Союза судей Азербайджана Санан Гаджиев заявил об этом в интервью журналистам на церемонии открытия Ассамблеи.
Он отметил, что проведение этого мероприятия в Азербайджане является показателем растущего международного авторитета страны.
"В последние годы в Азербайджане реализуются судебно-правовые реформы. Особенно реформы, направленные на обеспечение независимости судебной власти, проведённые за последние два года, получили высокую оценку со стороны международного судебного сообщества.
В прошлом году в Кейптауне Азербайджан в упорной борьбе, несмотря на возражения ряда государств, в результате тайного голосования получил право на проведение этого мероприятия.
Проведение Ассамблеи в Азербайджане имеет огромное значение с точки зрения демонстрации осуществляемых в стране реформ, представления её реальностей и популяризации нашей культуры во всём мире", - добавил он.
