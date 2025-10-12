Хакеры взломали Nintendo и могут потребовать выкуп за секретные данные

Хакерская группировка Crimson Collective объявила о взломе файлов ряда проектов Nintendo и опубликовала в подтверждение скриншоты папок, предположительно принадлежащих японской компании. В утечке, по заявлениям злоумышленников, содержатся материалы как по уже выпущенным играм, так и по проектам, находящимся в разработке, а также резервные копии данных, сообщает The Gamer, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Масштаб инцидента и точные последствия пока не раскрыты. Представители Nintendo ситуацию официально не комментировали. Crimson Collective ранее заявляла о взломе закрытых репозиториев компании Red Hat на GitHub, где, по их словам, было похищено около 570 ГБ данных, включая информацию, связанную с аутентификацией клиентов. После атаки хакеры пытались связаться с Red Hat для вымогательства, однако компания отказалась от переговоров и 2 октября подтвердила факт инцидента, передав материалы в правоохранительные органы.

Не исключено, что сценарий взаимодействия с Nintendo будет аналогичным. В сентябре эта же группировка атаковала оператора связи Claro Colombia, получив доступ к 50 млн клиентских счетов и финансовых документов.

Эксперты по кибербезопасности компании Anomali считают, что Crimson Collective проводит масштабные атаки с целью укрепления репутации внутри киберпреступных сообществ. Особое внимание аналитиков привлекло имя, под которым публикуются сообщения хакеров, - Miku. Ранее этот псевдоним использовал Талха Джубаир (Thalha Jubair), 19-летний участник группировок LAPSUS$ и Scattered Spider, который, по данным СМИ, находится под стражей и ожидает суда.

LAPSUS$, с которой связывают Miku, причастна к атакам на Ubisoft, Microsoft и операторов связи, включая Vodafone и Claro. Учитывая совпадения в почерке и выборе целей, специалисты допускают, что между Crimson Collective и LAPSUS$ может существовать связь или преемственность.