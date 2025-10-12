https://news.day.az/world/1787635.html В Грузии продолжаются демонстрации - ВИДЕО Оппозиционное шествие началось вечером в центре Тбилиси, группа в пределах двух тысяч человек идет по проспекту Руставели в грузинской столице, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. В публикации отмечается, что акция началась приблизительно в 20:00 по бакинскому времени.
Оппозиционное шествие началось вечером в центре Тбилиси, группа в пределах двух тысяч человек идет по проспекту Руставели в грузинской столице, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В публикации отмечается, что акция началась приблизительно в 20:00 по бакинскому времени. Протестующие двинулись от парка Вере к центру города по проспекту Руставели.
