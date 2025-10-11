В Карабахе ведутся масштабные восстановительные и строительные работы - участник международной конференции
Я очень рада снова посетить Карабах, это мой четвертый визит. В этом регионе произошло много изменений. Здесь ведутся масштабные восстановительные и строительные работы, люди возвращаются в эти районы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, об этом сказала участник международной конференции, международный эксперт по правам человека Аферин Шахидзаде.
"Еще один важный и положительный момент заключается в том, что 8 августа между Азербайджаном и Арменией была подписана Совместная декларация, которая может внести важный вклад в получение информации о пропавших без вести лицах. Я специализируюсь на определении местонахождения пропавших без вести. Приехала в Азербайджан по приглашению Государственной комиссии по делам пленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан Азербайджанской Республики. Я очень рада снова посетить Карабах", - сказала А. Шахидзаде.
Отметим, что в рамках Бакинского диалога по пропавшим без вести участники международной конференции на тему "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести" посетили освобожденные от оккупации территории.
