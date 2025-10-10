В США стартовало клиническое применение препарата для восстановления миокарда

Ученые из США сообщили о старте первой фазы клинических исследований экспериментального препарата AD-NP1, который обеспечивает восстановление сердца с помощью естественных механизмов. Пока препарат тестируют в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, но он обладает потенциалом для регенерации многих других внутренних органов.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, на ранних этапах разработки препарата ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили белок, блокирующий заживление ткани сердца. Эксперименты показали повышение уровня ENPP1 после сердечного приступа - белок запускал каскад молекулярных событий, нарушающих выработку энергию и функцию клеток.

Затем исследователи заблокировали ENPP1, что привело к восстановлению ткани сердца и сокращению рубцевания. В конечном итоге лечение улучшало функцию сердца, предотвращая развитие сердечной недостаточности у мышей и обезьян.

Препарат AD-NP1 представляет собой моноклональное антитело, которое специально разработано для воздействия исключительно на белок ENPP1. Поскольку пути получения энергии одинаковы у разных типов клеток, то, как считают авторы, препарат может быть эффективен для восстановления различных типов тканей внутренних органов. Однако эту гипотезу будут тестировать после результатов пилотных клинических исследований.

Изучение и тестирование AD-NP1 ведется без участия какой-либо фармацевтической компании исключительно на гранты для университета, поэтому цена препарата в случае успеха клинических исследований может быть невысокой.