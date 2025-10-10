К сведению пенсионеров

Государственный фонд социальной защиты населения произвел выплата пенсий за октябрь по городам Баку, Сумгайыт и району Абшерон.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Минтруд.

Уточняется, что Государственный фонд социальной защиты населения при Министерстве труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики также осуществил выплату октябрьских пенсий по всему региону.

Пенсии за октябрь по другим регионам страны, а также лицам с правом на льготное пенсионное обеспечение, будут выплачены в текущем месяце согласно установленному графику.