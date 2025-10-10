https://news.day.az/society/1787115.html К сведению пенсионеров - Выплаты за октябрь... Государственный фонд социальной защиты населения произвел выплата пенсий за октябрь по городам Баку, Сумгайыт и району Абшерон. Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Минтруд.
К сведению пенсионеров - Выплаты за октябрь...
Государственный фонд социальной защиты населения произвел выплата пенсий за октябрь по городам Баку, Сумгайыт и району Абшерон.
Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Минтруд.
Уточняется, что Государственный фонд социальной защиты населения при Министерстве труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики также осуществил выплату октябрьских пенсий по всему региону.
Пенсии за октябрь по другим регионам страны, а также лицам с правом на льготное пенсионное обеспечение, будут выплачены в текущем месяце согласно установленному графику.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре