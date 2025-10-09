Представлены на экспертизу останки около 800 человек, изъятые в Карабахе

В Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии поступили останки около 800 человек, изъятые на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом сказал директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Адалят Гасанов во время выступления на международной конференции на тему "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В результате проведенного исследования, на костных останках 327 человек были обнаружены различные серьезные травмы, включая травмы от тупых предметов, пулевые и осколочные ранения", - сказал он.

А.Гасанов отметил, что после завершения судебно-медицинской экспертизы костных останков берутся биологические образцы из нескольких участков, в частности, из хорошо сохранившихся зубов, и направляются в Генетический центр Государственной службы безопасности (СГБ) для проведения судебно-медицинской идентификации личности. После завершения процесса идентификации костные останки передаются соответствующим семьям.

"Останки 187 наших шехидов были переданы их семьям с участием Государственной комиссии", - отметил он.