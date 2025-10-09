Россия оказывает всяческое содействие расследованию причин крушения самолета AZAL.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент России Владимир Путин на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе.

"Мы, безусловно, как и договаривались, оказываем всяческое содействие следствию. Следствие заканчивается", - сказал он.