Россия оказывает всяческое содействие расследованию причин крушения самолета AZAL.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент России Владимир Путин на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе.

"Мы, безусловно, как и договаривались, оказываем всяческое содействие следствию. Следствие заканчивается", - сказал он.