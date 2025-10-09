https://news.day.az/politics/1786892.html Россия оказывает всяческое содействие расследованию причин крушения самолета AZAL - Президент Владимир Путин Россия оказывает всяческое содействие расследованию причин крушения самолета AZAL. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент России Владимир Путин на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе. "Мы, безусловно, как и договаривались, оказываем всяческое содействие следствию.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент России Владимир Путин на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе.
"Мы, безусловно, как и договаривались, оказываем всяческое содействие следствию. Следствие заканчивается", - сказал он.
