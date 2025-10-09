Массовые заторы парализовали трассы Китая

Китай превратился в гигантскую пробку после восьмидневных национальных праздников. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Все 50 полос трассы Пекин-Гонконг-Макао оказались заблокированы: вместо привычных 10 часов дорога заняла до 25.