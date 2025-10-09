https://news.day.az/world/1786942.html Массовые заторы парализовали трассы Китая - ВИДЕО Китай превратился в гигантскую пробку после восьмидневных национальных праздников. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Все 50 полос трассы Пекин-Гонконг-Макао оказались заблокированы: вместо привычных 10 часов дорога заняла до 25.
Массовые заторы парализовали трассы Китая - ВИДЕО
Китай превратился в гигантскую пробку после восьмидневных национальных праздников.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Все 50 полос трассы Пекин-Гонконг-Макао оказались заблокированы: вместо привычных 10 часов дорога заняла до 25.
