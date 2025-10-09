Названо число мошеннических операций с банковскими картами в Азербайджане за прошлый год

В прошлом году в Азербайджане было совершено 17 000 мошеннических операций с банковскими картами, а также зафиксировано 22 миллиона случаев финансовых краж.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполнительный директор Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана (AKTA) Рауф Джабаров на прошедшем в Баку финтех-форуме (Baku Fintech Forum 2025).

Он также рассказал об убытках от утечек данных в мире.

"В 2024 году средний мировой финансовый убыток в результате каждой утечки данных составил 4,88 миллиона долларов США. Это на 10% больше, чем в предыдущем году. При этом в прошлом году убытки финансового сектора составили более 1 триллиона долларов США по сравнению с общими убытками в размере 10 триллионов долларов США. Кроме того, средняя стоимость утечек данных на облачных платформах в мире в прошлом году составила 5,17 млн ​​долларов. В целом 74% всех утечек данных происходят из-за человеческого фактора (ошибки, социальная инженерия, внутренние злоупотребления)", - сказал Р. Джаббаров.