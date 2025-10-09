В связи с крушением самолета AZAL будет выплачена компенсация, а виновные будут наказаны

Как сообщалось ранее, в Душанбе проходит встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Day.Az, во время встречи Владимир Путин, в частности, вновь выразил соболезнования в связи с произошедшей авиакатастрофой. Он напомнил, что сразу после инцидента позвонил и принес извинения.

Путин отметил, что расследование случившегося продолжается и будет завершено в ближайшее время.

По его словам, в день происшествия имели место нарушения воздушного пространства России, после чего Военно-воздушные силы страны открыли огонь. Хотя стрельба не велась непосредственно по самолёту, его задели осколки.

Также Путин подчеркнул, что в связи с произошедшим будет выплачена компенсация, а виновные будут наказаны.