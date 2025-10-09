Ностальгия и чувства старого бакинца Арифа Алескерова

В пространстве, где переплетаются история и современность, в Национальном музее искусств Азербайджана состоялось торжественное открытие персональной выставки работ заслуженного художника, профессора Арифа Алескерова. Его творческий путь, полный вдохновения и поиска, предстал перед гостями в экспозиции из более чем 60 произведений - от знаковых классических полотен до новых графических и живописных работ. Экспозиция, организованная министерством культуры Азербайджана и музеем, стала настоящим путешествием во времени и эмоциях, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ариф Алескеров - известный представитель азербайджанского изобразительного искусства, прошедший богатый творческий путь. Промышленный и графический дизайнер, художник-график и мастер живописи. Является выпускником Ленинградского Высшего художественно-промышленного училища имени В.И. Мухиной (ныне Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица), с 1970-х годов - постоянный участник выставок как в Азербайджане, так и за рубежом. Сегодня его работы хранятся в музеях Азербайджана и России, а также в частных коллекциях Польши, Венгрии, Японии, Франции, США, Великобритании и Турции.

С первых слов на открытии директор музея Ширин Меликова и признанные мастера азербайджанского искусства - народные художники Салхаб Мамедов, Фуад Салаев, Ариф Гусейнов, заслуженный деятель искусств Валида Мамедова, доктор философии по искусствоведению Тельман Ибрагимов и заведующий кафедрой дизайна Государственной академии художеств Фаиг Дадашов проникновенно говорили о многогранности таланта Арифа Алескерова, его огромном вкладе в национальное изобразительное искусство и педагогику. Их слова еще раз подчёркивали, насколько значимо его творчество для искусства страны.

Выступивший в завершение Ариф Алескеров выразил благодарность за теплые слова в его адрес, высокую оценку его творчества. Затем участники мероприятия ознакомились с выставкой.

Посетители выставки окунулись в атмосферу живых образов, чувств и воспоминаний - мир, в котором оживают сцены из жизни простых бакинцев, переплетаются поколения, рождаются и умирают чувства, а древний Ичеришехер предстает как поэтический мост между прошлым и настоящим. Здесь время течёт иначе - неспешно и гармонично, в ритме воспоминаний и вечных ценностей.

Картины "Силачи", "Канатоходцы", "Гончар", "Охотник", "Борьба", "Мастер и ученики", выполненные маслом и графическими техниками, раскрывают бескрайнее воображение автора. Пейзажи Абшерона и турецких регионов - Каппадокии и Трабзона, созданные в годы педагогической работы в Турции, добавляют выставке глубины и широты.

Любовь - особая тема в палитре художника. Работы "Встреча", "Молодожены", "Влюбленные самовары" переносят зрителя в мир чувственных и ярких образов, где каждый штрих наполнен теплом и искренностью. Фотографии мозаичных панно "Рабочие руки" и "Счастье", выполненных в соавторстве с коллегами, свидетельствуют о многогранности творчества мастера.

Отдельное настроение выставке придают гурама и самовары из коллекции музея, символы национального духа, которые, словно живые артефакты, переплетаются с полотнами художника.

Изюминкой экспозиции стала знаменитая картина "Пехлеван", представшая перед зрителями не только в традиционном виде, но и в визуально-анимационной форме - мост между классикой и современностью.

Выставка "Старый бакинец: ностальгия и чувства" приглашает всех до 26 октября 2025 года погрузиться в мир чувств, воспоминаний и красоты, где искусство оживает, а история Баку звучит в каждом штрихе.

