Автор: Лейла Таривердиева

Прошло 5 лет со дня освобождения от оккупации поселка Гадрут Ходжавендского района.

В обращении к народу 9 октября 2020 года Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев заявил, что освобождение от оккупации поселка Гадрут - это наша историческая победа. "Азербайджан освобождает оккупированные земли. Можно сказать, ежедневно с фронта приходят хорошие известия. Ежедневно наши солдаты и офицеры с честью выполняют боевые задания. Одновременно они берут стратегические высоты и выходят на более благоприятные позиции. Таким образом, оперативный план полностью выполняется, он основан на современных боевых принципах. Как с точки зрения материально-технического оснащения, так и боевой подготовки азербайджанская армия сегодня имеет полное преимущество на поле боя", - заявил Президент Азербайджана.

Гадрут был освобожден от армянской оккупации в результате контрнаступательной операции, начатой ​​азербайджанской армией 27 сентября. Освобождение Гадрута считается одним из главных переломных моментов 44-дневной войны. В результате операции было уничтожено значительное количество живой силы и техники противника. Освобождение Гадрута стало не только тяжелым поражением армянской армии, но и большим ударом для оккупантов с психологической точки зрения.

16 марта 2021 года Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев поднял государственный флаг Азербайджана в поселке Гадрут.

В первую годовщину освобождения поселка, в октябре 2021 года, Президент страны встретился в Гадруте с представителями общественности Ходжавендского района. На встрече он подчеркнул, что среди операций, проведенных во время Второй карабахской войны, гадрутская операция занимает особое место.

"Эта операция имела огромное значение как с военной, так и стратегической точки зрения. Успешное завершение этой операции позволило нам добиться своей цели - освобождения Карабаха. Расположение Гадрута обладает особым значением в этом регионе в стратегическом плане, потому что это горная местность. Высоты, окружающие поселок, позволяют контролировать обширную территорию. Взять Гадрут было очень сложно с военной точки зрения... Значение гадрутской операции заключается в том, что руководство Армении и армянская армия не ожидали, что после Джебраила мы пойдем в гадрутском направлении. Они считали, что мы двинемся в физулинском направлении. Хотя в Гадруте была дислоцирована их многочисленная живая сила, они не ожидали нас, потому что с военной точки зрения взятие Гадрута действительно требовало очень большой самоотверженности и профессионализма. Проведя эту операцию, мы еще раз продемонстрировали Армении и всему миру свою силу. Мы показали, что никто и ничто не может устоять перед нами, что мы любой ценой освободим все наши земли", - сказал глава государства.

В декабре 2021 года в Гадруте была открыта военная часть коммандос. Открытие военчасти коммандос именно в Гадруте стало очень важным событием, потому что поселок имеет стратегическую значимость и в период 44-дневной войны его освобождение сыграло значимую роль в окончательной победе. Этот факт подчеркнул в своем выступлении на церемонии открытия Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев. Он подчеркнул, что не случайно вторым после Джебраила освобожденным от оккупации населенным пунктом стал Гадрут. "Все, кто здесь находится, видя окружающие этот поселок горы, могут понять, какая это была большая, сложная и почетная миссия, потому что ненавистный враг построил мощные укрепления на всех землях, которые на протяжении 30 лет находились под оккупацией, создал несколько линий оборонительных укреплений. Кроме того, благоприятным для врага был и природный рельеф Карабахского и Восточно-Зангезурского региона, потому что, расположившись в этих горах, на этих холмах, они получали большое военное преимущество", - сказал глава государства.

Военные специалисты подтверждают слова Президента. Как ранее отмечал в интервью Day.Az военный эксперт, полковник запаса Шаир Рамалданов, направление на Гадрут было выбрано не случайно. После освобождения Джебраила дороги, которые вели к этому населенному пункту, были взяты под контроль нашими атакующими подразделениями. Затем азербайджанский спецназ провел успешную операцию и вошел в Гадрут, чем была открыта дорогу на Шушу. Противник не ожидал, что мы после Джебраила пойдем именно на Гадрут, отметил военный эксперт. Армяне ожидали нас в направлении Физули, но было принято решение идти на Гадрут. Рамалданов подчеркнул, что в 44-дневной войне оперативно-тактическая работа была построена так, что для контрнаступления выбирались самые перспективные направления, на которых противник нас никак не ожидал. Гадрут являлся центром активных боевых действий, и после его освобождения от оккупантов ВС Азербайджана взяли курс на освобождение Шуши.

Отметим, что в ходе гадрутской операции, как и в целом в течение освободительной войны, Азербайджанская армия проявила большой гуманизм по отношению к армянскому населению. Гадрут до конфликта был населен в основном армянами, поэтому в период оккупации он не был разрушен и там продолжали жить люди. С началом Второй карабахской войны жителям пришлось покинуть Гадрут, оказавшийся в эпицентре боев. Было немало случаев, когда армяне покидали дома, оставляя там больных и стариков, которых затем спасали азербайджанские военнослужащие. Гадрутская операция доказала слова Верховного главнокомандующего о том, что Азербайджанская армия воюет с вооруженными силами, а не с мирным населением.

Военное командование заботилось не только о гражданских лицах. Жизнь каждого солдата была бесценна, и операции строились и осуществлялись так, чтобы потери Азербайджанской армии были минимальными. В противовес этому для верховного командования ВС Армении личный состав был не более чем пушечным мясом. Два года назад всплыла история 76 погибших во время боев за Гадрут армянских солдат. Их собрали из Армении и отправили в зону боев безо всякой подготовки. В результате все были ликвидированы, и матери погибших пытаются добиться наказания ответственных за это военных чиновников.

Гадрут был очень важен для оккупантов. Они долго не могли поверить в его освобождение и надеялись, что ситуацию удастся отыграть назад. Вокруг освобождения Гадрута разыгралась безобразная дезинформационная кампания. Все, наверняка, помнят фейковые репортажи пропагандиста Пегова, утверждавшего, что находится в Гадруте и поселок не освобожден. Армянская пропаганда, когда освобождение Гадрута уже невозможно было скрыть, взяла курс на очернение азербайджанских военнослужащих, обвиняя их в якобы зверствах по отношению к жителям поселка, в вандализме и тому подобном. Позднее сепаратист Давид Бабаян, ныне сидящий на скамье подсудимых в Баку, громогласно обвинял азербайджанскую сторону в том, что при строительстве дороги через освобожденный Гадрут якобы используются надгробные камни с разрушенных армянских могил. Фейк был без труда опровергнут - дорога строилась в обход армянского кладбища.

Сегодня в Гадрут возвращается жизнь.

В сентябре 2025 года Президент Азербайджана посетил Гадрут, чтобы ознакомиться с ходом проводимых здесь восстановительных работ и инфраструктурных проектов. На сегодня сданы в эксплуатацию узловая подстанция "Гадрут" и Центр цифрового управления, новая воинская часть, автомобильная дорога Физули-Гадрут общей протяженностью 12,5 километра, построен трансформаторный пункт, восстановлены имевшиеся линии электропередачи, отремонтированы 8 водных резервуаров, проложены новые водопроводные, канализационные и газопроводные линии, проведен ремонт внутрипоселковых дорог. В поселке создана необходимая социальная инфраструктура, в том числе отель, объекты торговли и общественного питания.

В связи с продолжением восстановительных работ, в Гадрут пока не идет массовое возвращение людей. Пока что на свои исконные земли вернулись 10 семей. До конца года планируется переселить 79 семей. Жилой фонд поселка включает 541 дом, из которых 462 находятся в непригодном состоянии. 79 домов частично пригодны для проживания, и 10 из них уже готовы. А до конца года будут восстановлены все дома из последней категории. Помимо этого, в Гадруте строится новый жилой квартал из 28 двухэтажных частных домов.

14 сентября глава государства открыл гадрутскую мечеть, фундамент которой был заложен с его участием в октябре 2021 года.

Гадрут стал вторым после Джебраила крупным населенным пунктом, освобожденным Азербайджанской армией в первые недели войны. 44-дневная Отечественная война была полна блистательных побед и свидетельств великого мужества. Главной победой стала Шуша, и не будем забывать, что дорогу к ней открыла гадрутская операция.