Президент Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в Гадруте

15 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили Физулинский и Ходжавендский районы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В ходе визита Президент Ильхам Алиев поднял азербайджанский флаг в Гадруте.

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