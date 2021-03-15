Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Физулинский и Ходжавендский районы

15 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили Физулинский и Ходжавендский районы, передает Day.Az.

Обширный отчет о визите будет представлен 16 марта.

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