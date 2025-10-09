Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева в передаче «The Connect World» телеканала CNN International от 9 октября 2020 года

9 октября 2020 года в передаче "The Connect World" телеканала CNN International транслировалось интервью Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет это интервью.

- Я говорила с президентом Армении, и он сказал мне, что нынешний конфликт резко отличается от предыдущих столкновений, потому что Турция открыто поддерживает Азербайджан. Он также сказал мне, что Турция перебросила в Азербайджан тысячи людей для участия в боях в Нагорном Карабахе своими офицерами, генералами, наемниками, террористами, боевиками-джихадистами. Турция утверждает, что находится там якобы для защиты своей военной силой определенных международных логистических структур. Находятся ли в настоящее время в Азербайджане какие-либо турецкие силы или турецкое оборудование?

-Да, турецкое оборудование есть. Турецких сил нет. Честно говоря, у меня вызывает сожаление, что президент Армении для посланий миру использует возможности CNN, чтобы распространять слухи. Я не могу назвать это иначе, потому что его слова - судя по тому, что вы мне представили, я их не слышал, услышал от вас, - это абсолютная ложь, это - ложная информация. Турция оказывает нам поддержку, но это - политическая, дипломатическая поддержка. Не будь этой поддержки, не будь очень откровенной позиции Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, выраженной словами "Азербайджан не один, Турция находится рядом с Азербайджаном", то, вполне вероятно, Армения могла бы добиться своей цели. Она заключается в том, чтобы расширить географию конфликта и вовлечь в него как можно больше стран, чтобы эти страны помогли им на поле боя. Я также хочу напомнить президенту Армении о том, кто стоял за ними в начале 1990-х годов, когда Армения оккупировала наши земли. У нас достаточно доказательств того, кто помогал им в оккупации наших земель. Поэтому если Армения говорит, что "Азербайджану кто-то помогает", то это совершенно ошибочная и лживая информация, мы отвергаем это.

- Вы сказали, что в Азербайджане есть турецкое оборудование, какое, господин Президент?

- Оружие, турецкое оружие. И не только турецкое, но и русское, израильское, белорусское, украинское и пр. Потому что сегодня у нас география закупок военной техники еще более расширяется, и мы платим за это деньги. Если вы посмотрите на то, где и как Армения получает оружие, то увидите, что они не в состоянии платить за имеющееся у них оружие, потому что оно стоит миллиарды долларов, и для бедной страны это не представляется возможным. Они получают оружие у своих союзников бесплатно, а мы его покупаем.

- Хорошо, с Вашего позволения задам следующий вопрос. Мы видели посредством спутникового изображения турецкий истребитель F-16 по меньшей мере на одной из ваших баз. Вы не приобретали истребителей F-16. Правда ли, что истребители F-16, предусматривающие мощную поддержку Азербайджана, находятся на земле?

- Если вы говорите на земле, то я соглашусь с вами. Истребители F-16 прибыли в Азербайджан для участия в военных учениях. В прошлом году Азербайджан и Турция провели 10 совместных военных учений. Турция - наш союзник, и проведение здесь военных учений, в том числе с участием Военно-воздушных сил, - обычное явление. Кстати, в этом году из-за пандемии у нас были проведены лишь два военных учения. Одно из них состоялось до нападения Армении на нас. Таким образом, истребители F-16 находятся на земле, они не совершают полеты и ни в каком виде не участвуют в боях. Кстати...

- Вы однозначно говорите о том, что истребители F-16 не используются?

- Я говорю об этом однозначно и даже хочу сообщить вам об одной армянской фейк-новости. В первые дни противостояния они сказали, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский самолет Су-25. Это - фейк-новость, те, кто обвинял нас в этом, сейчас должны извиниться, потому что все знают, что это - фейк-новость. Истребители F-16 находятся здесь, но, как вы правильно заметили, - на земле.

- В Минской группе ОБСЕ, которая с 1990-х годов занимается поиском пути урегулирования этого затянувшегося конфликта, сопредседательствуют Франция, Соединенные Штаты Америки и Россия. Министр иностранных дел Франции особо предупредил, что поддержка Турцией Азербайджана создает риск превращения этого противостояния в международный конфликт. Вы говорите, что Турция оказывает вам поддержку, но что бы Вы сказали французам в ответ на их слова о том, что эта поддержка приведет к эскалации конфликта?

- Я не согласен с этим. Как я сказал, Турция играет в регионе, в частности, ситуации, связанной с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом, стабилизирующую роль. У каждой страны может быть партнер или союзник. Азербайджан и азербайджанский народ очень счастливы, что у них такой партнер, союзник и братская страна, как Турция. Мы не против того, что Армения считает своим союзником Францию, и в настоящее время Франция - это страна, которая оказывает Армении наибольшую поддержку. В то же время мы видим, что выбор союзников зависит от самих стран. К примеру, министр иностранных дел Франции не обеспокоен тем, что Россия поддерживает Армению, бесплатно предоставляя ей оружие, и он не считает, что это приведет к перерастанию конфликта в международный конфликт. Но когда Турция выражает легитимную политическую поддержку, это вызывает обеспокоенность. Откровенно говоря, я не могу понять таких действий одной страны НАТО в отношении другой. Страны-члены НАТО должны быть союзниками, но мы этого не видим.

- Можете ли Вы открыто заявить о целях проводимой Вами в настоящее время кампании?

- Наша цель - защитить наш народ, страну и отстоять наше право жить на своей земле. Именно Армения 27 сентября подвергла артиллерийскому обстрелу военные позиции Азербайджана, наши города и села. В дни столкновений армянской армией было убито 31 гражданское лицо, ранены почти 200 человек, более тысячи домов разрушены или серьезно пострадали. Мы должны были ответить, защитить себя. Наш ответ оказался очень чувствительным и болезненным для Армении. Они пережили горечь серьезного поражения, бежали, мы освободили часть нашей территории, водрузили на освобожденных от оккупации землях наш национальный флаг. Мы восстанавливаем нашу территориальную целостность, и мы правы. Мы сражаемся на своей земле, а Армения - на земле другой страны.

- Какие у вас потери среди военнослужащих?

- Что касается потерь среди военнослужащих, то я уже сказал об этом, мы обнародуем эту информацию по окончании активной фазы противостояния.

- Вы намерены вернуть Нагорный Карабах, все земли, являющиеся предметом спора?

- Мы говорим о Нагорном Карабахе и семи районах, прилегающих к бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, так как Армения не только оккупировала Нагорный Карабах и изгнала оттуда всех азербайджанцев, составлявших 25 процентов населения автономной области, но и захватила семь азербайджанских районов с населением 700 тысяч человек. Таким образом, наша основная цель заключается в освобождении данных территорий и создании возможности для возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев. Что касается Нагорного Карабаха, то мы считаем, - об этом неоднократно говорилось официально, - что по окончании войны, после вывода оккупационных сил армяне и азербайджанцы будут жить бок о бок в Нагорном Карабахе, как и в любой другой стране с мультиэтническим населением, и уверен, что когда-то они станут добрыми соседями.

- Президент Армении сказал мне, что ваше требование об установлении графика вывода войск из Нагорного Карабаха должно быть предъявлено "Нагорно-Карабахской республике", так как конфликт происходит с ней. Он настаивает, что население Нагорного Карабаха на 95 процентов состояло из армян, так как они жили там тысячелетиями. Вы говорите, что Карабах - это Азербайджан, но что Вы можете сказать о страхе этнических армян?

- Во-первых...

- Минутку, господин, если правительство Азербайджана вернет земли, то они могут подвергнуться этнической чистке.

- Понимаю. Сегодня в Азербайджане в различных городах нашей страны, в основном в столице Баку, проживают тысячи армян. Один из разрушительных снарядов дальнего действия "Смерч", использованных армянами для нападения на наш второй по величине город - Гянджу, упал на дом женщины-армянки. Таким образом, сегодня в Азербайджане тысячи армян живут в мире и достойно. А вот из Армении изгнаны все азербайджанцы. Население Армении на 99 процентов состоит из армян. Они провели этническую чистку против нас. И вновь президент Армении лжет. Сегодня население Нагорного Карабаха не на 95, а на 100 процентов состоит из армян, потому что проживавшее там 25-процентное азербайджанское население подверглось этнической чистке со стороны армянского режима.

Мне жаль, что человек, занимающий столь важный пост, распространяет ложь. Посмотрите интернет. В начале XIX века карабахский хан Азербайджана подписал с русским генералом Кюрекчайский мирный договор. Об армянском населении ничего не говорится. Армянское население было переселено на наши земли после русско-персидских войн Российской империей для изменения религиозного состава региона. Это исторический факт. А слова президента Армении - фейк, абсолютный фейк.

- Должна отметить, что по Вашим словам, президент Армении распространяет ложь и фейковую информацию, то же самое он сказал об Азербайджане и о Вас.

- Посмотрите интернет, посмотрите документы. И вы увидите, кто говорит правду, а кто лжет.

- Должна сказать, что в настоящее время обе стороны оскорбляют друг друга. Как бы Азербайджан воспринял международное посредничество и остановил военную операцию? Ваше окончательное слово об этом.

- Международное посредничество у нас существует уже 28 лет. Минская группа ОБСЕ с 1992 года 28 лет фактически "действует" пассивно. Это посредничество ни к чему не привело. Оно привело к тому, что сегодня происходит. Этого посредничества оказалось недостаточным для того, чтобы принудить Армению покинуть не принадлежащие ей территории.

- Были ли у Вас контакты на эту тему с Вашингтоном? Что Вам говорит администрация Трампа? Конечно, США являются одним из сопредседателей Минской группы.

- У нас многосторонние отношения с США. Наши отношения успешно развиваются во многих областях. Что касается армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, то 3 страны - сопредседателя Минской группы обладают одинаковым правом и одинаковой ответственностью для посредничества. Когда приезжают представители из этих стран, они приезжают все вместе, представители 3 стран. Поэтому в их деятельности нет никаких различий. Однако, безусловно, мы понимаем, что некоторые страны более проармянские, другие - даже сверх проармянские.

- Могу спросить у Вас, с кем Вы говорите в Вашингтоне? С Госдепартаментом или администрацией Трампа? К примеру, президент Армении сообщил нам, что говорил с Робертом О'Брайном.

- Думаю, единственный человек, с которым в эти дни не говорил премьер-министр Армении, - это вождь племени на одном из дальних островов. Он звонил всем. 5 раз звонил Президенту Путину. Не знаю, кажется, 4 раза звонил Президенту Макрону. Звонил Канцлеру Меркель. Остался лишь вождь племени. Советую ему позвонить вождю и пожаловаться на Азербайджан, чтобы тот помог бедной, несчастной Армении, разрушенной Азербайджаном, и прислал для этого людей из своего племени.

- Вопрос был другим, господин. Я спросила, с кем Вы говорите в Вашингтоне? С Госдепартаментом или администрацией Трампа?

- Мы говорим с администрацией. Говорим с Госдепартаментом. На самом деле они сами связались с нами. Я дал указание нашему Министерству иностранных дел, моей Администрации поддерживать контакт со всеми, кто звонит нам, хочет высказать свою позицию и изложить свое мнение о том, как следует продвигаться. Но фактически какая разница - Госдепартамент это или Белый дом? Потому что для нас это в любом случае администрация США.

- Как по-Вашему, какова позиция Вашингтона?

- Позиция Вашингтона не отличается от позиции других сопредседателей. Они поддерживают принципы, на которых должно быть основано урегулирование. Против этих принципов выступает Армения. Эти принципы гласят о том, что территории вокруг Нагорного Карабаха должны быть своевременно возвращены Азербайджану. Когда вы сослались на мое заявление относительно графика, то именно это есть в документах. Это изобрел не я. Армения выступает против.

- Давайте тогда посмотрим на позицию России, потому что из того, что мы сейчас обсудили, мне неясно, какова позиция Вашингтона. Давайте посмотрим на позицию России. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал: "Мы глубоко озабочены ситуацией в регионе. Считаем, что стороны должны прекратить огонь и сесть за стол переговоров". Они просят вас сесть за стол переговоров. Президент России назвал бои трагедией. Насколько мне известно, во вторник Вы лично говорили с Владимиром Путиным. Что он Вам сказал? Где здесь красная черта для России?

- Я позвонил Президенту Путину 7 октября, чтобы поздравить его с днем рождения. Я делаю это каждый год. Так же и он. Ежегодно мы поздравляем друг друга с днем рождения. Совершенно случайно его день рождения совпал с этими событиями. Поэтому, конечно, мы обсудили данный вопрос, наша пресс-служба распространила в связи с этим пресс-релиз. Думаю, было бы неправильным, если я скажу больше, чем опубликовано в печати.

- Было бы хорошо, если сказали. Готовы ли Вы охарактеризовать обращение Москвы о мирных переговорах?

- Мы выступаем за мирные переговоры. Разрешите привести вам всего два примера. Азербайджан является конструктивным партнером за столом переговоров. Мы считаем, что принципы, разработанные США, Россией и Францией, должны стать основой для урегулирования. Президент Армении отвергает их. Прошу прощения, премьер-министр Армении отвергает их, так как лицо, которое находится у власти в Армении и с которым я веду переговоры, - премьер-министр, а не Президент. Таким образом, он сказал, что "Карабах - это Армения". Это делает переговоры бессмысленными. Как вы можете говорить о том, что "Карабах - это Армения", и проводить переговоры, связанные с возвращением территорий? Он сказал, что Азербайджан должен вести переговоры не с Арменией, а с Нагорным Карабахом. Это означает изменение формата. Если премьер-министр Армении спустится с небес на землю, то мы готовы к переговорам.

-Как я понимаю, позиция России - не такая. Они говорят, что обе стороны должны прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

- Первым должен остановиться тот, кто начал огонь, и мы сделаем то же самое, чтобы вернуться за стол переговоров. Режим Пашиняна сделал все возможное для разрушения переговоров. Они выступили с этим заявлением, совершили нападения на нас в июле, августе, сентябре. Они делают все для срыва переговоров. Мы готовы, а они нет.

- Что будет, если не остановитесь ни вы, ни они? Куда это поведет конфликт, который, как считают многие, может превратиться в широкомасштабную региональную войну?

- Он не должен расшириться. Я призвал все страны оставаться в стороне от этой ситуации. Это - наш двусторонний вопрос с Арменией. Есть посредники, у них есть мандат. Их мандат заключается не во вмешательстве на местах, а в создании условий для поиска пути урегулирования. Уверен, что они будут продолжать действовать в рамках мандата. Попытка Армении интернационализировать данный конфликт абсолютно не эффективна, разрушительна и опасна для многих стран. Армения должна понять, что оккупация не может продолжаться вечно. Статус-кво должен быть изменен. Кстати, президенты - бывшие президенты Франции, бывшие президенты США и Президент России в период пребывания на своих постах выступили с заявлением о том, что статус-кво неприемлем и должен быть изменен. Я поддерживаю это, а Армения выступает против.

- Хочу узнать Ваше отношение к новому отчету Amnesty International. В отчете утверждается, что они установили применение азербайджанскими силами кассетных снарядов MO95 DPICM производства Израиля? CNN не может самостоятельно проверить ни данные утверждения, ни видеокадры взрывов. Как бы Вы ответили на утверждения Amnesty?

- Могу сказать, что у нас нет никаких контактов с упомянутой вами организацией из-за ее проармянской и антиазербайджанской позиции. Во-первых, это ошибка, неправда. Во-вторых, я порекомендовал бы им посмотреть, как используются кассетные бомбы против наших гражданских лиц. Пусть посмотрят, как они используют "Смерч", "Эльбрус", "Точка-У", баллистические ракеты против наших городов - Гянджа, Геранбой, Нафталан, Евлах и другие города подверглись армянским бомбардировкам. Почему Amnesty International видит или хочет видеть лишь одну сторону? Почему они не видят другую сторону? Вот в чем вопрос.

- Разрешите сказать в связи с этим. Вы категорически заявляете, что кассетное оружие не использовалось азербайджанскими силами? Если так, то готовы ли Вы разрешить независимым наблюдателям проверить это?

- Да, мы готовы сделать это. Мы также готовы посмотреть, как Армения разрешит независимым наблюдателям увидеть то, что сделала она. Это должно осуществляться не в одностороннем, а двустороннем порядке. Мы защищаемся. Мы должны делать это. Однако наши цели - только военные объекты. Можно сказать, что все, что мы уничтожили, уничтожено с использованием новейших установок. Вы можете найти это в интернете. Это - абсолютно новые, совершенные, восхитительные турецкие дроны-истребители, танки, пушки, другие установки, уничтожающие военные позиции. Для достижения поставленной цели мы не нуждаемся в использовании упомянутого вами вооружения. Наша цель - не гражданские лица. Наша цель - оккупанты. Мы должны вернуть нашу землю тем, кому она принадлежит.

- Таким образом, больше нечего добавить к словам. Хочу конкретно спросить у Вас. Вы категорически отрицаете использование азербайджанскими силами кассетного оружия, верно?

- Да, я отрицаю это. Хочу спросить у вас. Задали ли вы этот вопрос президенту Армении?

- В то время у нас не было такой информации?

- В том то и дело. Вопрос в том, что вы спрашиваете у меня. Спросите у него. Спросите. Пусть Amnesty International спросит у него о том, что он делает.

- Мы обязательно попросим его выступить с заявлением. Я спрашиваю у Вас.

- Спросите у него. Я уже ответил. Уже ответил. Нет! Спросите у него.

- Спрошу. Благодарю, господин.