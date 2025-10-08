Трамп призвал посадить мэра американского города в тюрьму

Президент США Дональд Трамп призвал посадить мэра Чикаго Брэндона Джонсона и губернатора Иллинойса Джей Роберта Притцкера в тюрьму.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Мэра Чикаго следовало бы посадить в тюрьму за то, что он не смог защитить сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции США! Губернатора Притцкера тоже!" - написал американский лидер.

Ранее мэр Чикаго Джонсон обвинил Дональда Трампа в нарушении конституции после решения направить в город 300 бойцов Национальной гвардии.

Губернатор Иллинойса Джей Роберт Притцкер, в свою очередь, сравнил решение лидера страны со вторжением. В результате штат Иллинойс и город Чикаго подали в суд на американскую администрацию.