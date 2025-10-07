Европейское политическое сообщество и ОТГ: два формата, две философии единства

Автор: Cевиндж Фаталиева, депутат Милли Меджлиса

Современный мир всё более отчётливо разделяется не по географическому принципу, а по способности объединяться ради целей, а не ради компромиссов.

Два октябрьских саммита - Европейского политического сообщества в Копенгагене и Организации тюркских государств в Габале - наглядно продемонстрировали, насколько по-разному страны могут понимать концепцию "единства". Один - с множеством деклараций и разногласий, другой - с конкретными инициативами и чётким видением будущего.

Сегодня Европа, как никогда, нуждается в консолидации - политической, экономической, логистической и идеологической.

В условиях кризисов безопасности, миграционного давления, энергетической нестабильности и новых технологических вызовов, именно единство должно было бы стать её главным преимуществом. Однако, как показал саммит Европейского политического сообщества, прошедший в начале октября в Копенгагене, консенсус в Европе остаётся скорее желаемой, чем реальной категорией.

Идея ЕПС, задуманная как платформа для диалога 47 стран, включая и государства, не входящие в ЕС, постепенно сталкивается с главной проблемой - разным пониманием целей.

Западноевропейские страны настаивают на идеологической консолидации и поддержке Украины, тогда как Южная и Восточная Европа говорят о прагматизме, экономике и миграции.

Балканы требуют ускорения евроинтеграции, а государства Северной Европы - усиления безопасности. Итог - размытые решения и отсутствие механизмов их реализации.

Даже энергетическое сотрудничество, объявленное приоритетом, остаётся фрагментированным: национальные интересы зачастую превалируют над общими.

Разногласия между Францией, Германией, Польшей и Италией по вопросам оборонной автономии, миграционных квот и климатических обязательств демонстрируют, что Европа сегодня объединена декларативно, но разделена в действии.

Её структура перегружена процедурами, а решения часто требуют согласования между десятками инстанций - от национальных парламентов до Еврокомиссии. В результате скорость реакции на кризисы уступает скорости самих кризисов.

На фоне этой европейской "усталости от согласований" Габалинский саммит Организации тюркских государств выглядел примером того, как можно сочетать национальные интересы с коллективным подходом.

ОТГ за короткое время прошла путь от культурной платформы до структуры, способной принимать стратегические решения, влияющие на политику целого региона - от Каспия до Центральной Азии.

Её сила - в единстве ценностей и ясности приоритетов.

Страны-члены не навязывают друг другу идеологию, а объединяются вокруг общих принципов: уважение к суверенитету, безопасность, развитие инфраструктуры, энергетическая устойчивость и сохранение культурной идентичности.

На Габалинском саммите под девизом "Региональный мир и безопасность" лидеры тюркских стран приняли конкретные решения: расширение сотрудничества в сфере обороны, проведение в 2026 году совместных военных учений, реализация стратегии "Тюркское видение-2040" и развитие зелёных энергетических коридоров.

Вместо бесконечных резолюций - конкретные шаги, вместо политических противоречий - единое понимание угроз и возможностей.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что сегодня Тюркская организация превращается в самостоятельный геополитический центр силы.

Это не амбиция, а отражение реальности: тюркские государства демонстрируют способность говорить единым голосом и вырабатывать коллективную стратегию, опираясь на реальное партнёрство, а не на бюрократические процедуры.

Главное отличие ЕПС и ОТГ - в их философии.

Европейское сообщество пытается сохранять статус-кво, балансируя между интересами старых и новых членов, тогда как ОТГ строит новую архитектуру взаимодействия, основанную на горизонтальном партнёрстве, а не на иерархии.

Если Европа говорит языком компромиссов, то тюркский мир действует языком консенсуса.

Азербайджан, как принимающая сторона Габалинского саммита, продемонстрировал, что лидерство XXI века - это не стремление доминировать, а умение объединять и вдохновлять.

Именно это качество сегодня отличает тюркскую модель интеграции от европейской: здесь сила - в уважении, а развитие - в солидарности.

Опыт ОТГ может стать важным примером для Европы, которая всё чаще сталкивается с кризисом внутренней согласованности.

Тюркская организация показала, что эффективное единство возможно только тогда, когда оно опирается на ценности, а не только на процедуры; на доверие, а не на давление; на взаимные интересы, а не на идеологические различия.

В мире, где старые союзы теряют устойчивость, а новые форматы рождаются на глазах, именно ОТГ демонстрирует, что региональная интеграция может быть не только прагматичной, но и глубоко смысловой.

Европа же, несмотря на исторический опыт, по-прежнему ищет формулу единства - ту, которую тюркские страны, возможно, уже нашли.

Сегодня два саммита показали две модели будущего.

Одна - сложная, перегруженная и часто противоречивая, другая - компактная, согласованная и ценностно цельная.

Если Европейское политическое сообщество всё ещё ищет консенсус, то Организация тюркских государств уже действует как союз, способный превращать идеи в решения, а решения - в развитие.