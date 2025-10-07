Перемены в миграции птиц поставили под угрозу судьбу человечества

Американские ученые заметили, что птицы начали менять пути миграции либо вовсе от нее отказываться. Такие сбои в миграции пернатых представляют угрозу для судьбы всего человечества, предупредил в интервью NBC Connecticut сотрудник Корнельского университета, миграционный эколог Эндрю Фарнсуорт, передает Day.Az.

Среди других причин, вынуждающих пернатых менять маршруты миграции, специалисты называют рост городов и обработку лесных насаждений и полей пестицидами. Также численность птиц сокращается из-за лесных пожаров и участившихся периодов засухи. Так, с 70-х в одной только Северной Америке вымерло порядка трех миллиардов птиц. При этом в течение следующих 50 лет могут исчезнуть еще 389 видов.

Изменения в поведении птиц неминуемо скажутся и на жизни людей, убежден Фарнсуорт, так как они контролируют популяцию вредителей урожая, помогают в опылении растений и распространении семян. Если ситуация не изменится, то фермеры могут столкнуться с падением урожайности. Кроме того, могут упасть и объемы фармацевтической продукции - птицы опыляют лекарственные растения, которые применяются при изготовлении препаратов.