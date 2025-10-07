https://news.day.az/officialchronicle/1786406.html На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры с 12-го Саммита Совета глав государств ОТГ - ВИДЕО На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры с 12-го Саммита Совета глав государств Организации тюркских государств в Габале. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "12-й Саммит Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале".
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры с 12-го Саммита Совета глав государств ОТГ - ВИДЕО
На страницах Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры с 12-го Саммита Совета глав государств Организации тюркских государств, состоявшегося в Габале.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"12-й Саммит Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре