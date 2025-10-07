На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры с 12-го Саммита Совета глав государств ОТГ

https://news.day.az/officialchronicle/1786406.html

На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры с 12-го Саммита Совета глав государств Организации тюркских государств в Габале. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "12-й Саммит Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале".